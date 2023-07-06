ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Игнат заявил, что F-16 необходимы Украине, чтобы укрепить ПВО и сбивать больше крылатых ракет

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украина призывает передать ей западные истребители, в частности F-16
Украина призывает передать ей западные истребители, в частности F-16
Фото: EPA

Украине нужны самолеты F-16, чтобы укрепить систему противовоздушной обороны. Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона 6 июля, трансляцию вел канал ICTV.

Он напомнил, что ночью силы ПВО сбили семь из 10 запущенных РФ ракет "Калибр".

"Многие у меня спрашивают: "Почему вы написали "только"?" Потому что хотелось бы, чтобы было 10 из 10. Хотелось бы полностью защитить украинское небо, украинскую землю от очередного теракта россиян", – сказал он.

По словам Игната, в этом случае могли бы помочь истребители F-16.

"Это самолет, который создан, чтобы быть частью противовоздушной обороны. Он создан, чтобы перехватывать такие типы воздушных целей, как дроны-камикадзе, как крылатые ракеты. И наличие на оперативных аэродромах дежурных сил из таких истребителей – там обычно дежурят пары или звенья – они способны быстро взлететь и перехватывать", – заявил спикер.

Он отметил, что советские истребители, которые сейчас есть у Украины, не способны эффективно перехватывать такие ракеты.

"Поэтому нам очень нужен F-16, об этом говорят уже все. И ждем, чтобы сдвинулся процесс подготовки пилотов", – сказал Игнат.

В ночь на 6 июля оккупанты атаковали Львов. Ракета разрушила два этажа многоквартирного дома, есть погибшие и раненые.

По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты атаковали Львовскую область 10 ракетами "Калибр" с Черного моря. Семь ракет украинской ПВО удалось сбить. В атаке оккупанты применили не менее шести ракетоносителей: три подводных и три надводных, сообщали в ОК "Юг".

По последней информации от ГСЧС, погибли четыре человека, 37 пострадали. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщал, что 13 пострадавших госпитализированы. Разрушениям вследствие удара подверглись более 30 домов, более 250 квартир, 10 общежитий, дом ребенка, два вуза и санаторная школа. Во Львове повреждена подстанция, 150 абонентов остаются без электричества.

Контекст:

Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа, но пока что союзники согласились только начать учебные миссии для украинских пилотов с использованием современных западных самолетов.

По данным Офиса президента Украины на 2 июня, в европейскую часть "коалиции истребителей" по обучению украинских пилотов вошли восемь стран (Великобритания, Нидерланды, Польша, Дания, Швеция, Бельгия, Португалия и Франция), но "скоро будет больше".

Президент США Джо Байден заявлял, что США поддержат усилия союзников и партнеров и примут участие в обучении украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16.

Украина может получить F-16 уже этой осенью, намекали в Минобороны Украины.

В ведомстве предполагают, что первой страной, которая передаст Украине истребители, будут Нидерланды (государство недавно расторгло сделку по продаже F-16 частной американской компании Draken International). 9 мая премьер-министр страны Марк Рютте заявлял, что его правительство допускает возможность передачи Украине истребителей F-16. Также передать Украине F-16 готова Дания при условии одобрения со стороны США.

Процесс подготовки украинских пилотов на истребителях F-16 возглавили Дания и Нидерланды, сообщил 15 июня министр обороны США Ллойд Остин.

По словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, к Вильнюсскому саммиту НАТО в июле должна быть подготовлена и утверждена программа учений пилотов, инженеров и техников.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские пилоты могут начать обучение на F-16 в августе.

1 июля Зеленский заявил, что пока графиков тренировочных миссий для украинских пилотов на F-16 нет.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Львов, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины, Юрий Игнат, F-16
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Вот зачем опытные огородники используют летом лимонную кислоту. Лайфхак от эксперта, чтобы собрать щедрый урожай
  Вот зачем опытные огородники используют летом лимонную кислоту. Лайфхак от эксперта, чтобы собрать щедрый урожай
Галина ГРИШИНА
Нежный розовый "френч" с градиентом и глиттером. Видеоурок
Нежный розовый "френч" с градиентом и глиттером. Видеоурок
Тина Кароль: Я была очень стеснительной. Не умела ни танцевать, ничего. Меня называли "колода"
Тина Кароль: Я была очень стеснительной. Не умела ни танцевать, ничего. Меня называли "колода"
Галина ГРИШИНА
Брауни без муки. Легкий рецепт вкусного десерта
Брауни без муки. Легкий рецепт вкусного десерта
Клум снялась в постели в платье с лифом-бандо и высоким разрезом
Клум снялась в постели в платье с лифом-бандо и высоким разрезом
"Клевая съемка была". Дорофеева показала себя в полный рост, а также лицо в приближении
"Клевая съемка была". Дорофеева показала себя в полный рост, а также лицо в приближении
"Размер перца увеличится на 15%". Опытная огородница рассказала, как подкармливает перец доступным дешевым средством
"Размер перца увеличится на 15%". Опытная огородница рассказала, как подкармливает перец доступным дешевым средством
23-летняя девушка 38-летнего Остапчука озвучила свой новый вес
23-летняя девушка 38-летнего Остапчука озвучила свой новый вес
Галина ГРИШИНА
Каменских надела на себя шевроны украинских военных. В сети возмутились
Каменских надела на себя шевроны украинских военных. В сети возмутились
Зеленский назвал любимую группу, под песни которой тренируется каждое утро
Зеленский назвал любимую группу, под песни которой тренируется каждое утро
Галина ГРИШИНА
Почему варенье кристаллизуется. Эксперт назвал главные причины
Почему варенье кристаллизуется. Эксперт назвал главные причины
В сети назвали главные атрибуты красоты 53-летней Лопес
В сети назвали главные атрибуты красоты 53-летней Лопес
"У меня еще не было возможности увидеть ее и подержать на руках". Саакашвили рассказал, как зовут его дочь от нардепа Ясько
"У меня еще не было возможности увидеть ее и подержать на руках". Саакашвили рассказал, как зовут его дочь от нардепа Ясько
Галина ГРИШИНА
"Любовь", "семья". Налчаджиоглу показал новое видео из Турции, где отдыхает с новой женой, падчерицей и дочерью от Ани Лорак
"Любовь", "семья". Налчаджиоглу показал новое видео из Турции, где отдыхает с новой женой, падчерицей и дочерью от Ани Лорак
Соловий сообщила, что из-за ракетного обстрела Львова российскими оккупантами в ее квартире выбило окна
Соловий сообщила, что из-за ракетного обстрела Львова российскими оккупантами в ее квартире выбило окна
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек восхитила сеть новым фото в цветном бикини
56-летняя Хайек восхитила сеть новым фото в цветном бикини
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Белодед на отдыхе в Испании снялась в вязанном лифе и мини-шортах. Фото (55584)
2
"Он очень счастлив". Замкомандира "Азова" Калина во второй раз стал отцом. У него родилась дочь Квитослава. Видео (53858)
3
Вот зачем опытные дачники прячут в пакеты зеленые помидоры на кустах. Лайфхак от экспертов (50884)
4
"Дурное". Тина Кароль призналась, что ее 68-летний отец ни разу не был на ее концертах (44585)
5
Посыпьте этим вокруг растений – и улитки не смогут уничтожить урожай. Эксперты рассказали, как защитить огород от вредителей (41052)
6
"Будете собирать огурцы до октября". Названа эффективная подкормка (40587)
7
Дочь мэра Днепра Филатова показала, в каком наряде отпраздновала свое 29-летие (40570)
8
Добавьте в воду этот копеечный аптечный препарат – и розы будут цвести даже осенью. Эксперты рассказали об эффективной подкормке (33870)
 
 
 
 