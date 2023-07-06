Игнат заявил, что F-16 необходимы Украине, чтобы укрепить ПВО и сбивать больше крылатых ракет

Он напомнил, что ночью силы ПВО сбили семь из 10 запущенных РФ ракет "Калибр".
"Многие у меня спрашивают: "Почему вы написали "только"?" Потому что хотелось бы, чтобы было 10 из 10. Хотелось бы полностью защитить украинское небо, украинскую землю от очередного теракта россиян", – сказал он.
По словам Игната, в этом случае могли бы помочь истребители F-16.
"Это самолет, который создан, чтобы быть частью противовоздушной обороны. Он создан, чтобы перехватывать такие типы воздушных целей, как дроны-камикадзе, как крылатые ракеты. И наличие на оперативных аэродромах дежурных сил из таких истребителей – там обычно дежурят пары или звенья – они способны быстро взлететь и перехватывать", – заявил спикер.
Он отметил, что советские истребители, которые сейчас есть у Украины, не способны эффективно перехватывать такие ракеты.
"Поэтому нам очень нужен F-16, об этом говорят уже все. И ждем, чтобы сдвинулся процесс подготовки пилотов", – сказал Игнат.
В ночь на 6 июля оккупанты атаковали Львов. Ракета разрушила два этажа многоквартирного дома, есть погибшие и раненые.
По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты атаковали Львовскую область 10 ракетами "Калибр" с Черного моря. Семь ракет украинской ПВО удалось сбить. В атаке оккупанты применили не менее шести ракетоносителей: три подводных и три надводных, сообщали в ОК "Юг".
По последней информации от ГСЧС, погибли четыре человека, 37 пострадали. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщал, что 13 пострадавших госпитализированы. Разрушениям вследствие удара подверглись более 30 домов, более 250 квартир, 10 общежитий, дом ребенка, два вуза и санаторная школа. Во Львове повреждена подстанция, 150 абонентов остаются без электричества.
Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа, но пока что союзники согласились только начать учебные миссии для украинских пилотов с использованием современных западных самолетов.
По данным Офиса президента Украины на 2 июня, в европейскую часть "коалиции истребителей" по обучению украинских пилотов вошли восемь стран (Великобритания, Нидерланды, Польша, Дания, Швеция, Бельгия, Португалия и Франция), но "скоро будет больше".
Президент США Джо Байден заявлял, что США поддержат усилия союзников и партнеров и примут участие в обучении украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16.
Украина может получить F-16 уже этой осенью, намекали в Минобороны Украины.
В ведомстве предполагают, что первой страной, которая передаст Украине истребители, будут Нидерланды (государство недавно расторгло сделку по продаже F-16 частной американской компании Draken International). 9 мая премьер-министр страны Марк Рютте заявлял, что его правительство допускает возможность передачи Украине истребителей F-16. Также передать Украине F-16 готова Дания при условии одобрения со стороны США.
Процесс подготовки украинских пилотов на истребителях F-16 возглавили Дания и Нидерланды, сообщил 15 июня министр обороны США Ллойд Остин.
По словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, к Вильнюсскому саммиту НАТО в июле должна быть подготовлена и утверждена программа учений пилотов, инженеров и техников.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские пилоты могут начать обучение на F-16 в августе.
1 июля Зеленский заявил, что пока графиков тренировочных миссий для украинских пилотов на F-16 нет.