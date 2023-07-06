Ракетный удар оккупантов по Львову. Число пострадавших возросло до 37 человек. В ОВА сообщили, что в городе повреждена подстанция

Оккупанты атаковали Львов "Калибрами" в ночь на 6 июля Фото: EPA

"По предварительным данным, погибли четыре человека, спасены семь человек, пострадали 37, эвакуированы 64 человека", – говорится в сообщении.

На месте удара проводят аварийно-спасательные и поисковые работы в первом, третьем и четвертом подъездах разрушенного дома.

Как сообщил в Telegram глава областной военной администрации Максим Козицкий, самой младшей погибшей был 21 год, а самой старшей – 95 лет, она пережила Вторую мировую войну.

13 пострадавших госпитализированы.

Разрушениям вследствие удара подверглись более 30 домов, более 250 квартир, 10 общежитий, дом ребенка, два вуза и санаторная школа. Во Львове повреждена подстанция, 150 абонентов остаются без электричества.

"Это самая разрушительная атака по мирному населению в Львовской области с начала полномасштабной войны", – написал глава ОВА.

Он добавил, что рядом с домом, в который попала ракета, находится укрытие.

"Оно в надлежащем состоянии и на момент тревоги было открыто. Но из всего дома в укрытии находились только пять человек. Очень обидно", – заявил Козицкий.

Обновлено в 13.43. Позже глава ОВА уточнил возраст жертв. Погибли 32-летняя Анастасия, 60-летняя Мирослава (мать Анастасии), 35-летний Михаил и 63-летняя Ирина.