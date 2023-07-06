Ракетный удар оккупантов по Львову. Число пострадавших возросло до 37 человек. В ОВА сообщили, что в городе повреждена подстанция

"По предварительным данным, погибли четыре человека, спасены семь человек, пострадали 37, эвакуированы 64 человека", – говорится в сообщении.
На месте удара проводят аварийно-спасательные и поисковые работы в первом, третьем и четвертом подъездах разрушенного дома.
Как сообщил в Telegram глава областной военной администрации Максим Козицкий, самой младшей погибшей был 21 год, а самой старшей – 95 лет, она пережила Вторую мировую войну.
13 пострадавших госпитализированы.
Разрушениям вследствие удара подверглись более 30 домов, более 250 квартир, 10 общежитий, дом ребенка, два вуза и санаторная школа. Во Львове повреждена подстанция, 150 абонентов остаются без электричества.
"Это самая разрушительная атака по мирному населению в Львовской области с начала полномасштабной войны", – написал глава ОВА.
Он добавил, что рядом с домом, в который попала ракета, находится укрытие.
"Оно в надлежащем состоянии и на момент тревоги было открыто. Но из всего дома в укрытии находились только пять человек. Очень обидно", – заявил Козицкий.
Обновлено в 13.43. Позже глава ОВА уточнил возраст жертв. Погибли 32-летняя Анастасия, 60-летняя Мирослава (мать Анастасии), 35-летний Михаил и 63-летняя Ирина.
В ночь на 6 июля почти на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Командование Воздушных сил ВСУ предупредило о ракетной угрозе.
Как стало известно позднее, оккупанты атаковали Львов. Ракета разрушила два этажа многоквартирного дома, есть погибшие и раненые. Мэр города Андрей Садовый заявил, что это "крупнейшая атака на гражданскую инфраструктуру Львова с начала вторжения".
По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты атаковали Львовскую область 10 ракетами "Калибр" с Черного моря. Семь ракет украинской ПВО удалось сбить. В атаке оккупанты применили не менее шести ракетоносителей: три подводных и три надводных, сообщали в ОК "Юг".
Ранее было известно о четырех погибших и 34 пострадавших, сообщали в ОВА.