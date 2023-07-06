Ночной ракетный обстрел Львова. Количество пострадавших возросло до 34 человек – ОВА

"Подтвердили гибель четырех человек. В момент попадания все они находились в доме. Соболезнования родным. Пострадали 34 человека", – написал он.
Повреждены около 30 домов и более 50 автомобилей.
Также обломок ракеты упал в одном из сел Львовского района возле здания Народного дома. Образовалась воронка. Предварительно – без пострадавших. Кроме этого, в результате падения обломков ракеты есть разрушение в частном хозяйстве в одном из сел Золочевского района. По предварительной информации, пострадавших нет.
Ранее было известно о четырех погибших и 32 пострадавших.
В ночь на 6 июля почти на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Командование Воздушных сил ВСУ предупредило о ракетной угрозе.
Как стало известно позднее, оккупанты атаковали Львов. Ракета разрушила два этажа многоквартирного дома, есть погибшие и раненые. Мэр города Андрей Садовый заявил, что это "крупнейшая атака на гражданскую инфраструктуру Львова с начала вторжения".
По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты атаковали Львовскую область 10 ракетами "Калибр" с Черного моря. Семь ракет украинской ПВО удалось сбить. В атаке оккупанты применили не менее шести ракетоносителей: три подводных и три надводных, сообщали в ОК "Юг".