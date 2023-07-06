Ночной ракетный обстрел Львова. Количество пострадавших возросло до 34 человек – ОВА

"Подтвердили гибель четырех человек. В момент попадания все они находились в доме. Соболезнования родным. Пострадали 34 человека", – написал он.

Повреждены около 30 домов и более 50 автомобилей.

Также обломок ракеты упал в одном из сел Львовского района возле здания Народного дома. Образовалась воронка. Предварительно – без пострадавших. Кроме этого, в результате падения обломков ракеты есть разрушение в частном хозяйстве в одном из сел Золочевского района. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее было известно о четырех погибших и 32 пострадавших.