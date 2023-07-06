В ночной атаке "Калибрами" оккупанты применили минимум шесть ракетоносителей – Гуменюк

"Еще вчера мы наблюдали чрезвычайную активность и маневры ракетоносителей и увеличение их количества в течение суток и предупреждали, что уровень ракетной опасности чрезвычайно высокий. И когда в Черном море к вечеру сконцентрировалось четыре ракетоносителя, было уже очевидно, что враг готовится к применению ракет морского базирования. Позже ночью враг еще увеличил количество ракетоносителей, и в ночной атаке было задействовано минимум шесть ракетоносителей – три надводных и три подводных", – сказала она.
Гуменюк подчеркнула, что во время воздушных тревог нужно находиться в укрытии.
"Каждый раз, когда увеличивается количество ракетоносителей и мощность ракет на морском направлении, я подчеркиваю, что 2,5 тыс. км – расстояние, которое может преодолеть "Калибр", выпущенный с моря, и он покрывает практически всю территорию Украины. Может долететь куда угодно", – заявила спикер.
В ночь на 6 июля почти на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Командование Воздушных сил ВСУ предупредило о ракетной угрозе.
Как стало известно позднее, оккупанты атаковали Львов. Ракета разрушила два этажа многоквартирного дома, есть погибшие и раненые. Мэр города Андрей Садовый заявил, что это "крупнейшая атака на гражданскую инфраструктуру Львова с начала вторжения".
По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты атаковали Львовскую область 10 ракетами "Калибр" с Черного моря. Семь ракет украинской ПВО удалось сбить.
По последним данным, погибло четыре человека, ранены 32, в том числе ребенок, сообщали в МВД.