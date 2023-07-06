Львов атаковали "Калибрами", семь из 10 ракет уничтожила ПВО – Воздушные силы ВСУ

Ракеты на Львовскую область оккупанты выпустили с кораблей и подлодок в Черном море Фото: Ігор Клименко | МВС / Telegram

"Около 1.00 противник нанес удар из акватории Черного моря. С надводных носителей и подлодок осуществлены пуски крылатых ракет "Калибр". Были зафиксированы несколько групп ракет, которые сначала направлялись в северном направлении, используя рельеф местности и русло Днепра, а затем резко изменили курс на запад", – сказано в сообщении.

Зенитные ракетные подразделения и авиация Воздушных сил уничтожили семь из 10 крылатых ракет "Калибр".

"К сожалению, есть попадание ракет по гражданским объектам в городе Львов. Выражаем соболезнования семьям погибших и пострадавшим", – отметили в ВС ВСУ.