Львов атаковали "Калибрами", семь из 10 ракет уничтожила ПВО – Воздушные силы ВСУ

"Около 1.00 противник нанес удар из акватории Черного моря. С надводных носителей и подлодок осуществлены пуски крылатых ракет "Калибр". Были зафиксированы несколько групп ракет, которые сначала направлялись в северном направлении, используя рельеф местности и русло Днепра, а затем резко изменили курс на запад", – сказано в сообщении.
Зенитные ракетные подразделения и авиация Воздушных сил уничтожили семь из 10 крылатых ракет "Калибр".
"К сожалению, есть попадание ракет по гражданским объектам в городе Львов. Выражаем соболезнования семьям погибших и пострадавшим", – отметили в ВС ВСУ.
В ночь на 6 июля почти на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Командование Воздушных сил ВСУ предупредило о ракетной угрозе.
Как стало известно позднее, оккупанты атаковали Львов. Ракета разрушила два этажа многоквартирного дома, есть погибшие и раненые.
Издание Zaxid.net напомнило, что предыдущий раз Россия атаковала Львовскую область в ночь на 20 июня. Тогда три дрона попали в объект критической инфраструктуры. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что дроны-камикадзе Shahed, запущенные российскими оккупантами, смогли долететь до Львова, поскольку Украине "банально не хватает средств ПВО".