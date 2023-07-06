Соловий сообщила, что из-за ракетного обстрела Львова российскими оккупантами в ее квартире выбило окна

"С выбитыми окнами, но жива-здорова. Надеюсь, вы тоже", – написала артистка.

Контекст:

В ночь на 6 июля почти на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Командование Воздушных сил ВСУ предупредило о ракетной угрозе.

Как стало известно позднее, оккупанты атаковали Львов. Ракета разрушила два этажа многоквартирного дома, есть погибшие и раненые. Мэр города Андрей Садовый заявил, что это "крупнейшая атака на гражданскую инфраструктуру Львова с начала вторжения". В результате ракетного удара оккупантов по Львову погибли четыре человека, ранены 34, в том числе ребенок.

По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты атаковали Львовскую область 10 ракетами "Калибр" с Черного моря. Семь ракет украинской ПВО удалось сбить.