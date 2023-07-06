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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Придет день ответственности". Генсек Совета Европы осудила российскую ракетную атаку на Львов

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Пейчинович-Бурич: Придет день ответственности для тех, кто совершает эти гнусные действия
Пейчинович-Бурич: Придет день ответственности для тех, кто совершает эти гнусные действия
Фото: EPA

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич решительно осудила ракетный обстрел российскими оккупантами Львова. Об этом она написала в Twitter 6 июля.

"Я и Совет Европы решительно осуждаем неизбирательное нападение России на мирных жителей во Львове. Придет день ответственности для тех, кто совершает эти гнусные действия", – заявила она.

Контекст:

В ночь на 6 июля почти на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Командование Воздушных сил ВСУ предупредило о ракетной угрозе.

Как стало известно позднее, оккупанты атаковали Львов. Ракета разрушила два этажа многоквартирного дома, есть погибшие и раненые. Мэр города Андрей Садовый заявил, что это "крупнейшая атака на гражданскую инфраструктуру Львова с начала вторжения".

По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты атаковали Львовскую область 10 ракетами "Калибр" с Черного моря. Семь ракет украинской ПВО удалось сбить. В атаке оккупанты применили не менее шести ракетоносителей: три подводных и три надводных, сообщали в ОК "Юг".

По последним данным, погибло четыре человека, 34 пострадали, сообщали в ОВА.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Львов, Совет Европы, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Мария Пейчинович-Бурич
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