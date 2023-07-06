Посол США о российской ракетной атаке на Львов: Мы будем продолжать укреплять способность Украины защищаться

"Жестокий ракетный удар России по Львову. Неоднократные российские обстрелы мирных жителей ужасны. Мы не будем стоять в стороне и будем продолжать укреплять способность Украины защищаться", – заявила она.

Контекст:

В ночь на 6 июля почти на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Командование Воздушных сил ВСУ предупредило о ракетной угрозе.

Как стало известно позднее, оккупанты атаковали Львов. Ракета разрушила два этажа многоквартирного дома, есть погибшие и раненые. Мэр города Андрей Садовый заявил, что это "крупнейшая атака на гражданскую инфраструктуру Львова с начала вторжения".

По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты атаковали Львовскую область 10 ракетами "Калибр" с Черного моря. Семь ракет украинской ПВО удалось сбить. В атаке оккупанты применили не менее шести ракетоносителей: три подводных и три надводных, сообщали в ОК "Юг".

По последней информации от ГСЧС погибли четыре человека, 37 пострадали. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщал, что 13 пострадавших госпитализированы.

Разрушениям вследствие удара подверглись более 30 домов, более 250 квартир, 10 общежитий, дом ребенка, два вуза и санаторная школа. Во Львове повреждена подстанция, 150 абонентов остаются без электричества.

Козицкий сообщил, что рядом с домом есть укрытие, на момент обстрела оно было открыто, но там было только пять человек.