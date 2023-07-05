Байден заблокировал Уоллеса на пост генсека НАТО из-за инициативы Великобритании по F-16 для Украины – СМИ

Уоллес был фаворитом, чтобы сменить нынешнего главу Альянса Йенса Столтенберга, в конце этого года, пишет издание. По слухам, британский премьер Риши Сунак усиленно лоббировал кандидатуру Уоллеса, чтобы он стал следующим генсеком НАТО, когда встречался с президентом США в Вашингтоне. Позже Байден заявил на пресс-конференции, что в Великобритании есть "очень квалифицированный человек" для этой работы, но не стал предлагать свою поддержку.

Уоллес руководил кампаниями по вооружению Киева современными боевыми танками и крылатыми ракетами большой дальности. Однако Вашингтон был встревожен, когда Великобритания объявила о планах по обучению украинских пилотов и формированию международных усилий по вооружению их американскими самолетами F-16 без поддержки США. По словам источника в НАТО, этот шаг "положил конец всякой оставшейся надежде" министра обороны на получение поста.

Сунак пообещал создать международную коалицию, чтобы помочь закупить самолеты F-16 для Украины, после встречи со своим голландским коллегой Марком Рютте в мае. Ряд европейских стран уже подписались под этой схемой, но не решались обнародовать ее, пока не заручились полной поддержкой Вашингтона.

Издание отмечает, что Лондон уже не впервые сделал смелый шаг в вопросах вооружения для Украины, надеясь таким образом подтолкнуть США. Сама Великобритания не сможет предоставить Украине F-16, поскольку не имеет их.