Байден заблокировал Уоллеса на пост генсека НАТО из-за инициативы Великобритании по F-16 для Украины – СМИ

Уоллес был фаворитом, чтобы сменить нынешнего главу Альянса Йенса Столтенберга, в конце этого года, пишет издание. По слухам, британский премьер Риши Сунак усиленно лоббировал кандидатуру Уоллеса, чтобы он стал следующим генсеком НАТО, когда встречался с президентом США в Вашингтоне. Позже Байден заявил на пресс-конференции, что в Великобритании есть "очень квалифицированный человек" для этой работы, но не стал предлагать свою поддержку.
Уоллес руководил кампаниями по вооружению Киева современными боевыми танками и крылатыми ракетами большой дальности. Однако Вашингтон был встревожен, когда Великобритания объявила о планах по обучению украинских пилотов и формированию международных усилий по вооружению их американскими самолетами F-16 без поддержки США. По словам источника в НАТО, этот шаг "положил конец всякой оставшейся надежде" министра обороны на получение поста.
Сунак пообещал создать международную коалицию, чтобы помочь закупить самолеты F-16 для Украины, после встречи со своим голландским коллегой Марком Рютте в мае. Ряд европейских стран уже подписались под этой схемой, но не решались обнародовать ее, пока не заручились полной поддержкой Вашингтона.
Издание отмечает, что Лондон уже не впервые сделал смелый шаг в вопросах вооружения для Украины, надеясь таким образом подтолкнуть США. Сама Великобритания не сможет предоставить Украине F-16, поскольку не имеет их.
Полномочия Столтенберга должны были закончиться в сентябре 2022 года. После этого он намеревался возглавить центробанк Норвегии. Срок полномочий генсека продлили в марте, вскоре после вторжения России в Украину, на год, до 30 сентября 2023 года.
Последний год в СМИ периодически обсуждались кандидатуры на пост генсека НАТО, среди них, кроме Уоллеса, называли главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, министра финансов Канады Христю Фриланд, экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона (он сам говорил о таком желании в феврале), премьер-министра Дании Метте Фредериксен, премьер-министра Испании Педро Санчеса.
В июне СМИ писали, что президент Франции Эммануэль Макрон пытается помешать Уоллесу стать следующим генеральным секретарем НАТО, потому что Великобритания вышла из Евросоюза.
4 июля Столтенберг сообщил, что его мандат в должности генерального секретаря НАТО официально продлен еще на год.