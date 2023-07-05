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Байден заблокировал Уоллеса на пост генсека НАТО из-за инициативы Великобритании по F-16 для Украины – СМИ

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Уоллес был среди наиболее вероятных кандидатов на пост генсека НАТО
Уоллес был среди наиболее вероятных кандидатов на пост генсека НАТО
Фото: EPA

Президент США Джо Байден заблокировал кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на пост генерального секретаря НАТО, потому что Великобритания продвигала подготовку пилотов на F-16 без одобрения США. Об этом пишет The Telegraph 5 июля.

Уоллес был фаворитом, чтобы сменить нынешнего главу Альянса Йенса Столтенберга, в конце этого года, пишет издание. По слухам, британский премьер Риши Сунак усиленно лоббировал кандидатуру  Уоллеса, чтобы он стал следующим генсеком НАТО, когда встречался с президентом США в Вашингтоне. Позже Байден заявил на пресс-конференции, что в Великобритании есть "очень квалифицированный человек" для этой работы, но не стал предлагать свою поддержку.

Уоллес руководил кампаниями по вооружению Киева современными боевыми танками и крылатыми ракетами большой дальности. Однако Вашингтон был встревожен, когда Великобритания объявила о планах по обучению украинских пилотов и формированию международных усилий по вооружению их американскими самолетами F-16 без поддержки США. По словам источника в НАТО, этот шаг "положил конец всякой оставшейся надежде" министра обороны на получение поста.

Сунак пообещал создать международную коалицию, чтобы помочь закупить самолеты F-16 для Украины, после встречи со своим голландским коллегой Марком Рютте в мае. Ряд европейских стран уже подписались под этой схемой, но не решались обнародовать ее, пока не заручились полной поддержкой Вашингтона.

Издание отмечает, что Лондон уже не впервые сделал смелый шаг в вопросах вооружения для Украины, надеясь таким образом подтолкнуть США. Сама Великобритания не сможет предоставить Украине F-16, поскольку не имеет их.

Контекст:

Полномочия Столтенберга должны были закончиться в сентябре 2022 года. После этого он намеревался возглавить центробанк Норвегии.  Срок полномочий генсека продлили в марте, вскоре после вторжения России в Украину, на год, до 30 сентября 2023 года.

Последний год в СМИ периодически обсуждались кандидатуры на пост генсека НАТО, среди них, кроме Уоллеса, называли главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, министра финансов Канады Христю Фриланд, экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона (он сам говорил о таком желании в феврале), премьер-министра Дании Метте Фредериксен, премьер-министра Испании Педро Санчеса.

В июне СМИ писали, что президент Франции Эммануэль Макрон пытается помешать Уоллесу стать следующим генеральным секретарем НАТО, потому что Великобритания вышла из Евросоюза.

4 июля Столтенберг сообщил, что его мандат в должности генерального секретаря НАТО официально продлен еще на год.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: НАТО, Великобритания, Джо Байден, Бен Уоллес, F-16
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