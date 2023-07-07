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ПОЛИТИКА

Украине может быть трудно получить приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе – министр обороны Эстонии

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Певкур: Эстония ходатайствует, чтобы Украина получила четкую дорожную карту
Певкур: Эстония ходатайствует, чтобы Украина получила четкую дорожную карту
Фото: EPA

Украине будет трудно получить приглашение к членству в НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе, считает министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Об этом он заявил в интервью Vikerraadio, сообщает ERR 8 июля.

"Приглашение Украины к членству может быть трудным. Война еще не закончилась. Эстония ходатайствует, чтобы Украина получила четкую дорожную карту. Это то, что послы НАТО формулируют и готовят на ежедневной основе. Мы надеемся, что к Вильнюсу она будет готова. Если нет, то вполне возможно, что главы государств начнут дорабатывать ее на месте", – сказал министр.

Певкур заявил, что Эстония отправится в Вильнюс с предложением о том, что расходы на национальную оборону стран – членов НАТО должны составлять более 2% ВВП.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.

1 июня 2023 года на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове Зеленский отметил необходимость определения странами – членами Альянса четкого алгоритма движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.

Вступление Украины в НАТО поддерживают 22 страны из 31, входящей в блок, сообщили в Офисе президента Украины 6 июля. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: НАТО, Эстония, война России против Украины, саммит НАТО, Ханно Певкур
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