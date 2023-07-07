Украине может быть трудно получить приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе – министр обороны Эстонии

"Приглашение Украины к членству может быть трудным. Война еще не закончилась. Эстония ходатайствует, чтобы Украина получила четкую дорожную карту. Это то, что послы НАТО формулируют и готовят на ежедневной основе. Мы надеемся, что к Вильнюсу она будет готова. Если нет, то вполне возможно, что главы государств начнут дорабатывать ее на месте", – сказал министр.

Певкур заявил, что Эстония отправится в Вильнюс с предложением о том, что расходы на национальную оборону стран – членов НАТО должны составлять более 2% ВВП.