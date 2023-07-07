Столтенберг ожидает, что на саммите в Вильнюсе будет подтверждена перспектива членства Украины в НАТО

"Наш саммит пошлет четкий сигнал: НАТО едино, Россия ответит за агрессию. На саммите мы сделаем Украину еще более сильной и изложим видение ее будущего. Я ожидаю, что лидеры союзников согласуют пакет из трех элементов, чтобы сблизить Украину с НАТО. Во-первых, мы согласуем многолетнюю программу помощи. Чтобы обеспечить полную оперативную совместимость между украинскими вооруженными силами и НАТО. Во-вторых, мы укрепим наши политические связи путем создания совета Украина – НАТО. И в-третьих, я ожидаю, что лидеры союзников подтвердят, что Украина станет членом НАТО. И объединятся в вопросе о том, как приблизить Украину к этой цели", – сказал генсек.
Он сообщил, что союзники уже пообещали выделить €500 млн на важнейшие нужды, которые включают топливо, медикаменты, оборудование для разминирования и понтонные мосты.
"Мы также поможем построить сектор безопасности и обороны Украины, включая военные госпитали. И мы поможем Украине перейти от советского оборудования к оборудованию и стандартам НАТО", – добавил он.
Также, по словам Столтенберга, президент Украины Владимир Зеленский присоединится к саммиту для участия в первом заседании нового совета Украина –НАТО.
"Это будет платформа для кризисных консультаций и принятия решений. Где мы все будем сидеть на равных, чтобы решать общие проблемы безопасности", – сказал генсек НАТО, но не уточнил, Зеленский будет на саммите лично или онлайн.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.
1 июня 2023 года на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове Зеленский отметил необходимость определения странами – членами Альянса четкого алгоритма движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.
Вступление Украины в НАТО уже поддерживают 22 страны из 31, входящей в блок, сообщили в Офисе президента Украины 6 июля.