Зеленский об ожиданиях от саммита НАТО: Нет окончательного результата, который может быть в Вильнюсе

Украина на саммите НАТО в Литве хотела бы получить приглашение в Альянс, отмечал Зеленский 6 июля Скриншот: Офіс Президента України / Facebook

Накануне, 6 июля, в Праге Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом говорил, что Украина на саммите НАТО в Литве хотела бы получить приглашение в Альянс.

Президента Украины спросили на пресс-конференции в Словакии, обидит ли его сценарий, при котором Киев не получит приглашения в Альянс на саммите НАТО.

"Мы работаем над результатом в НАТО. Это непростая, сложная работа… Чтобы там ни было, мы будем точно бороться и от этого [решения] это не зависит. Но я считаю, что Альянс – единство (и в этом сила Альянса) – может максимально мотивировать и поддержать украинцев, прежде всего тех, кто борется на поле боя. И поэтому так нужен этот результат. Но в любом случае мы еще работаем. Нет окончательного результата, который может быть в Вильнюсе", – ответил Зеленский.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 7 июля, что на саммите лидеров Альянса в Вильнюсе согласуют пакет из трех элементов, целью которого является сближение Украины с НАТО.

"Я ожидаю, что лидеры союзников подтвердят, что Украина станет членом НАТО. И объединятся в вопросе о том, как приблизить Украину к этой цели", – сказал генсек.

По словам Столтенберга, Зеленский присоединится к саммиту для участия в первом заседании нового совета Украина – НАТО.

Зеленский прибыл в Словакию 7 июля после визитов в Болгарию и Чехию накануне.