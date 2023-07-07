Зеленский об ожиданиях от саммита НАТО: Нет окончательного результата, который может быть в Вильнюсе

Накануне, 6 июля, в Праге Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом говорил, что Украина на саммите НАТО в Литве хотела бы получить приглашение в Альянс.
Президента Украины спросили на пресс-конференции в Словакии, обидит ли его сценарий, при котором Киев не получит приглашения в Альянс на саммите НАТО.
"Мы работаем над результатом в НАТО. Это непростая, сложная работа… Чтобы там ни было, мы будем точно бороться и от этого [решения] это не зависит. Но я считаю, что Альянс – единство (и в этом сила Альянса) – может максимально мотивировать и поддержать украинцев, прежде всего тех, кто борется на поле боя. И поэтому так нужен этот результат. Но в любом случае мы еще работаем. Нет окончательного результата, который может быть в Вильнюсе", – ответил Зеленский.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 7 июля, что на саммите лидеров Альянса в Вильнюсе согласуют пакет из трех элементов, целью которого является сближение Украины с НАТО.
"Я ожидаю, что лидеры союзников подтвердят, что Украина станет членом НАТО. И объединятся в вопросе о том, как приблизить Украину к этой цели", – сказал генсек.
По словам Столтенберга, Зеленский присоединится к саммиту для участия в первом заседании нового совета Украина – НАТО.
Зеленский прибыл в Словакию 7 июля после визитов в Болгарию и Чехию накануне.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.
1 июня 2023 года на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове Зеленский отметил необходимость определения странами – членами Альянса четкого алгоритма движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.
Будущее вступление Украины в НАТО поддерживают 22 страны из 31, входящей в блок, сообщили в Офисе президента Украины 6 июля.