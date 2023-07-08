Зеленский, находясь в Турции, провел телефонный разговор с премьером Португалии

Зеленский сообщил, что Португалия готова к участию в реализации трех пунктов формулы мира Фото: president.gov.ua

"Из Турции провел телефонный разговор с премьер-министром Португалии Антониу Коштой. Скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО. Подчеркнул важность решительной позиции Альянса по поводу будущего членства Украины", – написал Зеленский по итогам разговора.

Он также сообщил, что Португалия готова принять участие в реализации трех пунктов украинской формулы мира: по продовольственной и энергетической безопасности, а также по экоциду.

Пресс-служба Офиса президента добавила, что во время разговора Зеленский и Кошта приняли совместную декларацию.

1 июня Зеленский и Кошта встречались лично – на полях саммита в Молдове.