Зеленский, находясь в Турции, провел телефонный разговор с премьером Португалии

"Из Турции провел телефонный разговор с премьер-министром Португалии Антониу Коштой. Скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО. Подчеркнул важность решительной позиции Альянса по поводу будущего членства Украины", – написал Зеленский по итогам разговора.
Он также сообщил, что Португалия готова принять участие в реализации трех пунктов украинской формулы мира: по продовольственной и энергетической безопасности, а также по экоциду.
Пресс-служба Офиса президента добавила, что во время разговора Зеленский и Кошта приняли совместную декларацию.
1 июня Зеленский и Кошта встречались лично – на полях саммита в Молдове.
Украина в ноябре 2022 года презентовала свою формулу мира, включающую 10 пунктов. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.