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Зеленский, находясь в Турции, провел телефонный разговор с премьером Португалии

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Зеленский сообщил, что Португалия готова к участию в реализации трех пунктов формулы мира
Зеленский сообщил, что Португалия готова к участию в реализации трех пунктов формулы мира
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится в Турции с рабочим визитом, 8 июля поговорил по телефону с премьер-министром Португалии Антониу Коштой. Об этом он сообщил в Telegram.

"Из Турции провел телефонный разговор с премьер-министром Португалии Антониу Коштой. Скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО. Подчеркнул важность решительной позиции Альянса по поводу будущего членства Украины", – написал Зеленский по итогам разговора.

Он также сообщил, что Португалия готова принять участие в реализации трех пунктов украинской формулы мира: по продовольственной и энергетической безопасности, а также по экоциду.

Пресс-служба Офиса президента добавила, что во время разговора Зеленский и Кошта приняли совместную декларацию. 

1 июня Зеленский и Кошта встречались лично – на полях саммита в Молдове.

Контекст:

Украина в ноябре 2022 года презентовала свою формулу мира, включающую 10 пунктов. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Турция, НАТО, Португалия, Владимир Зеленский, саммит НАТО, Антониу Кошта
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