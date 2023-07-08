Зеленский: "Зерновой коридор" не должен зависеть от настроения Путина

Зеленский: Нужно сделать все, чтобы этот [зерновой] коридор не зависел от желания одной страны Фото: EPA

Как подчеркнул украинский президент, весь мир заинтересован в том, чтобы действовал "зерновой коридор".

"И важно, чтобы мы начали так действовать с партнерами, чтобы жизнь "зернового коридора", а значит, и жизнь других людей на других континентах, включая Африку и Азию, не зависела от настроения, с которым проснулся президент Российской Федерации", – сказал он.

Зеленский отметил, что когда идет речь о разблокировании судов, то очень важно, чтобы "Россия просто не стреляла по этим судам, чтобы их можно было выпустить".

"У нас очень много проблем и вызовов. Мы не можем собираться каждый раз, чтобы думать: "А как прожить следующие два месяца людям в мире, как опять договариваться?" Поэтому нужно сделать все, чтобы этот коридор не зависел от желания одной страны", – подытожил президент.