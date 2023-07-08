Зеленский: "Зерновой коридор" не должен зависеть от настроения Путина

Как подчеркнул украинский президент, весь мир заинтересован в том, чтобы действовал "зерновой коридор".
"И важно, чтобы мы начали так действовать с партнерами, чтобы жизнь "зернового коридора", а значит, и жизнь других людей на других континентах, включая Африку и Азию, не зависела от настроения, с которым проснулся президент Российской Федерации", – сказал он.
Зеленский отметил, что когда идет речь о разблокировании судов, то очень важно, чтобы "Россия просто не стреляла по этим судам, чтобы их можно было выпустить".
"У нас очень много проблем и вызовов. Мы не можем собираться каждый раз, чтобы думать: "А как прожить следующие два месяца людям в мире, как опять договариваться?" Поэтому нужно сделать все, чтобы этот коридор не зависел от желания одной страны", – подытожил президент.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Также в "зерновом коридоре" участвуют порты Черноморск и Пивденный. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН в октябре.
"Зерновое соглашение" уже несколько раз продлевали, но Россия неоднократно блокировала работу "зернового коридора", отказываясь регистрировать суда и проводить их инспекцию.
Россия грозила, что "зерновая сделка" прекратит свое существование, если до 18 мая 2023 года РФ не получит гарантий выполнения ее требований, в том числе по аммиаку, и выступала против "расширения или бесконечного продления" соглашения. Также РФ требует подключить "Россельхозбанк" к SWIFT, возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отменить ограничения на страхование и снять запрет на доступ в порты, ссылаясь на меморандум Россия – ООН.
В итоге в мае договор продлили до 18 июля, сейчас идут переговоры о его пролонгации. За продление сделки выступают все стороны, кроме России.
По данным ООН, за время действия "зернового коридора" удалось экспортировать почти 32,8 млн тонн зерна.