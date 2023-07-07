Генсек ООН призвал продлить зерновое соглашение

"Генеральный секретарь отмечает незаменимую роль, которую экспорт продовольствия и удобрений из РФ и Украины продолжает играть в поддержании глобальной продовольственной безопасности. Он вновь подчеркивает важность полного и непрерывного выполнения соглашений, подписанных в Стамбуле в июле 2022 года, для обеспечения бесперебойного, эффективного и масштабного поступления этих товаров на мировые рынки, – говорится в заявлении. – Эти соглашения… способствуют устойчивому снижению мировых цен на продовольствие, которые в настоящее время более чем на 23% ниже рекордного уровня, достигнутого в марте прошлого года".
Отмечается, что Гутерриш "призывает все заинтересованные стороны сделать приоритетом глобальную продовольственную безопасность".
4 июля в МИД РФ заявили, что не видят оснований для продления зерновой сделки с 18 июля.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 7 июля, что вопрос продления зерновой сделки будет обсуждаться в ходе его встречи в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Также в "зерновом коридоре" участвуют порты Черноморск и Пивденный. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН в октябре.
"Зерновое соглашение" уже несколько раз продлевали, но Россия неоднократно блокировала работу "зернового коридора", отказываясь регистрировать суда и проводить их инспекцию.
Россия грозила, что "зерновая сделка" прекратит свое существование, если до 18 мая 2023 года РФ не получит гарантий выполнения ее требований, в том числе по аммиаку, и выступала против "расширения или бесконечного продления" соглашения. Также РФ требует подключить "Россельхозбанк" к SWIFT, возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отменить ограничения на страхование и снять запрет на доступ в порты, ссылаясь на меморандум Россия – ООН.
В итоге в мае договор продлили до 18 июля, сейчас идут переговоры о его пролонгации. За продление сделки выступают все стороны, кроме России.
По данным ООН, за время действия "зернового коридора" удалось экспортировать почти 32,8 млн тонн зерна.