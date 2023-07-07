Генсек ООН призвал продлить зерновое соглашение

Гутерриш подчеркнул важность полного и непрерывного выполнения соглашений, подписанных в Стамбуле в июле 2022 года Фото: EPA

"Генеральный секретарь отмечает незаменимую роль, которую экспорт продовольствия и удобрений из РФ и Украины продолжает играть в поддержании глобальной продовольственной безопасности. Он вновь подчеркивает важность полного и непрерывного выполнения соглашений, подписанных в Стамбуле в июле 2022 года, для обеспечения бесперебойного, эффективного и масштабного поступления этих товаров на мировые рынки, – говорится в заявлении. – Эти соглашения… способствуют устойчивому снижению мировых цен на продовольствие, которые в настоящее время более чем на 23% ниже рекордного уровня, достигнутого в марте прошлого года".

Отмечается, что Гутерриш "призывает все заинтересованные стороны сделать приоритетом глобальную продовольственную безопасность".

4 июля в МИД РФ заявили, что не видят оснований для продления зерновой сделки с 18 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 7 июля, что вопрос продления зерновой сделки будет обсуждаться в ходе его встречи в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.