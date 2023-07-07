ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

В вопросе разблокирования портов главной будет позиция Турции как члена НАТО и сильнейшей страны в регионе – политолог

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Игорь Петренко: Турция может взять на себя обеспечение безопасности, и все будет продолжаться, как идет, потому что Турция крайне важна для РФ по многим причинам
Игорь Петренко: Турция может взять на себя обеспечение безопасности, и все будет продолжаться, как идет, потому что Турция крайне важна для РФ по многим причинам
Фото: uatv.ua

Мировое сообщество должно обеспечить безопасность судоходства в регионе и привлечь РФ к ответственности, для этого есть все возможности у Турции. Такое убеждение в комментарии "Обозревателю" выразил политолог Игорь Петренко.

"Россия использует "зерновое соглашение" как элемент шантажа. Она понимает общее влияние этого вопроса на азиатские страны, страны Южной Африки и на авторитет таких стран, как Турция, такой организации, как ООН. Здесь есть интерес и совершающих транзит европейских компаний и заинтересованность в том, чтобы из африканских стран не начались миграционные процессы из-за нехватки продовольствия. То есть там достаточно длинная цепочка вопросов, и РФ постоянно к ней апеллирует. Но, мы видим, ни разу они не выходили", – заявил эксперт.

По его мнению, в вопросе разблокирования портов главной будет позиция Турции как члена НАТО и сильнейшей страны в регионе.

"Ключевой в этом шантаже будет позиция Турции. Турция может взять на себя обеспечение безопасности, и все будет продолжаться, как идет, потому что Турция крайне важна для РФ по многим причинам. То есть здесь нужно искать заинтересованности именно Турции. Но это реалистичный сценарий: внутренняя ситуация в РФ не достаточно стабильна, есть размывание авторитета Путина. Это может открыть определенное окно возможностей для расширения соглашения", – сказал Петренко.

Он также уточнил, что разблокирование портов принесет Украине миллиарды, но для достижения этой цели нужно усилить дипломатическое давление на партнеров, которые могут добиться расширения номенклатуры украинского экспорта.

"Я не готов говорить по цифрам. Но разблокировка портов – это миллиарды гривен, десятки миллиардов, даже сотни, которые мы можем получить. Железной дорогой мы не можем обеспечить те объемы экспорта, которые можем морем. Плюс это те цепочки, которые уже проработаны. Нам необходимо разблокировать увеличение номенклатуры, но здесь, на мой взгляд, мало давления наших партнеров", – заявил политолог.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Также в "зерновом коридоре" участвовали порты Черноморск и Пивденный. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН в октябре.

Россия грозила, что "зерновая сделка" прекратит свое существование, если до 18 мая 2023 года РФ не получит гарантий выполнения ее требований, в том числе по аммиаку (Москва добивается его экспорта через трубопровод Тольятти – Одесса), и выступала против "расширения или бесконечного продления" соглашения. Также РФ требует подключить "Россельхозбанк" к SWIFT, возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отменить ограничения на страхование и снять запрет на доступ в порты, ссылаясь на меморандум "Россия – ООН".

О том, что соглашение о безопасном экспорте украинского продовольствия через порты Черного моря разблокировано и будет действовать до 18 июля, вице-премьер-министр по вопросам восстановления – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил 17 мая.

1 июня Мининфраструктуры Украины сообщало, что "зерновой коридор" снова прекратил работу – Россия заблокировала регистрацию входящего флота во все порты Украины. РФ возобновила регистрацию судов в рамках "зерновой сделки" 4 июня, но с нарушениями, отмечали в ведомстве.

1 июля министерство снова заявило, что Россия полностью заблокировала регистрацию входящего флота в морские порты Украины в рамках черноморской "зерновой инициативы" – на этот раз с 26 июня. Это свидетельствует о намерениях сорвать поставки продовольствия на мировые рынки, считают в Мининфраструктуры. "29 судов, которые должны экспортировать 1,4 млн тонн продовольствия преимущественно для пяти стран Азии и Африки, включая Китай, Египет, Бангладеш, Турцию, заблокированы Россией в территориальных водах Турции", – сообщили в пресс-службе.

Срок действия соглашения заканчивается 17 июля.

Теги: Турция, Черное море, экспорт, шантаж, безопасность, Мининфраструктуры, Игорь Петренко, инфраструктура, судоходство, морские порты Украины, зерновой коридор
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Настанет момент, когда из всех громкоговорителей вместо сирен зазвучит гимн Украины". Kozak System выпустила песню "Українське сонце". Видео
  "Настанет момент, когда из всех громкоговорителей вместо сирен зазвучит гимн Украины". Kozak System выпустила песню "Українське сонце". Видео
Галина ГРИШИНА
  Игнат о новой песне группы "ТІК" "Кацапи": Попросил что-нибудь подобное записать для Воздушных cил. Достойный контент. И без мата здесь никак
  Игнат о новой песне группы "ТІК" "Кацапи": Попросил что-нибудь подобное записать для Воздушных cил. Достойный контент. И без мата здесь никак
Галина ГРИШИНА
Как ухаживать за пионами в июле. Эксперты рассказали, как правильно обрезать цветы и чем их удобрить
Как ухаживать за пионами в июле. Эксперты рассказали, как правильно обрезать цветы и чем их удобрить
Галина ГРИШИНА
Почему взрывается консервация. Названы главные причины
Почему взрывается консервация. Названы главные причины
Галина ГРИШИНА
Ступка, который совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения: Выходил ли я на сцену выпивши? Было 50 г коньяка. Но это не выпивши
Ступка, который совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения: Выходил ли я на сцену выпивши? Было 50 г коньяка. Но это не выпивши
Галина ГРИШИНА
В кабинете Буданова живет не одна, а две 16-летние лягушки
В кабинете Буданова живет не одна, а две 16-летние лягушки
Галина ГРИШИНА
51-летний Хименес-Браво в одних плавках похвастал спортивной фигурой
51-летний Хименес-Браво в одних плавках похвастал спортивной фигурой
Галина ГРИШИНА
"Если действовать быстро, можно спасти часть урожая". Что делать после того, как град побил растения на огороде
"Если действовать быстро, можно спасти часть урожая". Что делать после того, как град побил растения на огороде
Галина ГРИШИНА
Дженнер сервировала стол посудой от украинского бренда. Стоимость одной тарелки составляет около 4 тыс. грн. Фото
Дженнер сервировала стол посудой от украинского бренда. Стоимость одной тарелки составляет около 4 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
  Назван город, в котором пройдет гранд-финал "Евровидения 2024"
  Назван город, в котором пройдет гранд-финал "Евровидения 2024"
Галина ГРИШИНА
Джамала призналась, что должна была вести "Евровидение 2023" вместо Саниной
Джамала призналась, что должна была вести "Евровидение 2023" вместо Саниной
Галина ГРИШИНА
  На аукционе в Лондоне продали две картины Рембрандта, о судьбе которых ничего не было известно почти 200 лет
  На аукционе в Лондоне продали две картины Рембрандта, о судьбе которых ничего не было известно почти 200 лет
Галина ГРИШИНА
Понадобится спичечный коробок простого средства. Сделайте эту подкормку, если листья на томатах скрутились
Понадобится спичечный коробок простого средства. Сделайте эту подкормку, если листья на томатах скрутились
Заварные блины без комочков. Рецепт из пяти продуктов
Заварные блины без комочков. Рецепт из пяти продуктов
Галина ГРИШИНА
"Вот такой папоротник на Купала". Никитюк показала босые ноги, наклонившись для кадра
"Вот такой папоротник на Купала". Никитюк показала босые ноги, наклонившись для кадра
Неоновый "френч". Яркий летний вариант маникюра. Видеоурок
Неоновый "френч". Яркий летний вариант маникюра. Видеоурок
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Добавьте в воду этот копеечный аптечный препарат – и розы будут цвести даже осенью. Эксперты рассказали об эффективной подкормке (74322)
2
"Дурное". Тина Кароль призналась, что ее 68-летний отец ни разу не был на ее концертах (62427)
3
"Будете собирать огурцы до октября". Названа эффективная подкормка (59330)
4
"Он очень счастлив". Замкомандира "Азова" Калина во второй раз стал отцом. У него родилась дочь Квитослава. Видео (57038)
5
Дочь мэра Днепра Филатова показала, в каком наряде отпраздновала свое 29-летие (53874)
6
Притула о Хомутыннике, который живет на Лазурном побережье: Чтобы не портить отношения наших жен, у нас отсутствует общение (32375)
7
Зеленский назвал любимую группу, под песни которой тренируется каждое утро (30356)
8
"Размер перца увеличится на 15%". Опытная огородница рассказала, как подкармливает перец доступным дешевым средством (29820)
 
 
 
 