В вопросе разблокирования портов главной будет позиция Турции как члена НАТО и сильнейшей страны в регионе – политолог

Игорь Петренко: Турция может взять на себя обеспечение безопасности, и все будет продолжаться, как идет, потому что Турция крайне важна для РФ по многим причинам Фото: uatv.ua

"Россия использует "зерновое соглашение" как элемент шантажа. Она понимает общее влияние этого вопроса на азиатские страны, страны Южной Африки и на авторитет таких стран, как Турция, такой организации, как ООН. Здесь есть интерес и совершающих транзит европейских компаний и заинтересованность в том, чтобы из африканских стран не начались миграционные процессы из-за нехватки продовольствия. То есть там достаточно длинная цепочка вопросов, и РФ постоянно к ней апеллирует. Но, мы видим, ни разу они не выходили", – заявил эксперт.

По его мнению, в вопросе разблокирования портов главной будет позиция Турции как члена НАТО и сильнейшей страны в регионе.

"Ключевой в этом шантаже будет позиция Турции. Турция может взять на себя обеспечение безопасности, и все будет продолжаться, как идет, потому что Турция крайне важна для РФ по многим причинам. То есть здесь нужно искать заинтересованности именно Турции. Но это реалистичный сценарий: внутренняя ситуация в РФ не достаточно стабильна, есть размывание авторитета Путина. Это может открыть определенное окно возможностей для расширения соглашения", – сказал Петренко.

Он также уточнил, что разблокирование портов принесет Украине миллиарды, но для достижения этой цели нужно усилить дипломатическое давление на партнеров, которые могут добиться расширения номенклатуры украинского экспорта.

"Я не готов говорить по цифрам. Но разблокировка портов – это миллиарды гривен, десятки миллиардов, даже сотни, которые мы можем получить. Железной дорогой мы не можем обеспечить те объемы экспорта, которые можем морем. Плюс это те цепочки, которые уже проработаны. Нам необходимо разблокировать увеличение номенклатуры, но здесь, на мой взгляд, мало давления наших партнеров", – заявил политолог.