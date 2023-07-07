В вопросе разблокирования портов главной будет позиция Турции как члена НАТО и сильнейшей страны в регионе – политолог

"Россия использует "зерновое соглашение" как элемент шантажа. Она понимает общее влияние этого вопроса на азиатские страны, страны Южной Африки и на авторитет таких стран, как Турция, такой организации, как ООН. Здесь есть интерес и совершающих транзит европейских компаний и заинтересованность в том, чтобы из африканских стран не начались миграционные процессы из-за нехватки продовольствия. То есть там достаточно длинная цепочка вопросов, и РФ постоянно к ней апеллирует. Но, мы видим, ни разу они не выходили", – заявил эксперт.
По его мнению, в вопросе разблокирования портов главной будет позиция Турции как члена НАТО и сильнейшей страны в регионе.
"Ключевой в этом шантаже будет позиция Турции. Турция может взять на себя обеспечение безопасности, и все будет продолжаться, как идет, потому что Турция крайне важна для РФ по многим причинам. То есть здесь нужно искать заинтересованности именно Турции. Но это реалистичный сценарий: внутренняя ситуация в РФ не достаточно стабильна, есть размывание авторитета Путина. Это может открыть определенное окно возможностей для расширения соглашения", – сказал Петренко.
Он также уточнил, что разблокирование портов принесет Украине миллиарды, но для достижения этой цели нужно усилить дипломатическое давление на партнеров, которые могут добиться расширения номенклатуры украинского экспорта.
"Я не готов говорить по цифрам. Но разблокировка портов – это миллиарды гривен, десятки миллиардов, даже сотни, которые мы можем получить. Железной дорогой мы не можем обеспечить те объемы экспорта, которые можем морем. Плюс это те цепочки, которые уже проработаны. Нам необходимо разблокировать увеличение номенклатуры, но здесь, на мой взгляд, мало давления наших партнеров", – заявил политолог.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Также в "зерновом коридоре" участвовали порты Черноморск и Пивденный. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН в октябре.
Россия грозила, что "зерновая сделка" прекратит свое существование, если до 18 мая 2023 года РФ не получит гарантий выполнения ее требований, в том числе по аммиаку (Москва добивается его экспорта через трубопровод Тольятти – Одесса), и выступала против "расширения или бесконечного продления" соглашения. Также РФ требует подключить "Россельхозбанк" к SWIFT, возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отменить ограничения на страхование и снять запрет на доступ в порты, ссылаясь на меморандум "Россия – ООН".
О том, что соглашение о безопасном экспорте украинского продовольствия через порты Черного моря разблокировано и будет действовать до 18 июля, вице-премьер-министр по вопросам восстановления – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил 17 мая.
1 июня Мининфраструктуры Украины сообщало, что "зерновой коридор" снова прекратил работу – Россия заблокировала регистрацию входящего флота во все порты Украины. РФ возобновила регистрацию судов в рамках "зерновой сделки" 4 июня, но с нарушениями, отмечали в ведомстве.
1 июля министерство снова заявило, что Россия полностью заблокировала регистрацию входящего флота в морские порты Украины в рамках черноморской "зерновой инициативы" – на этот раз с 26 июня. Это свидетельствует о намерениях сорвать поставки продовольствия на мировые рынки, считают в Мининфраструктуры. "29 судов, которые должны экспортировать 1,4 млн тонн продовольствия преимущественно для пяти стран Азии и Африки, включая Китай, Египет, Бангладеш, Турцию, заблокированы Россией в территориальных водах Турции", – сообщили в пресс-службе.
Срок действия соглашения заканчивается 17 июля.