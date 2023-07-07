"Завершаем насыщенный день в Турции". Зеленский рассказал, о чем будет говорить с Эрдоганом

"Завершаем насыщенный день в Турции. Переговоры с президентом Реджепом Эрдоганом. Координация позиций по формуле мира, саммиту НАТО, гарантиям безопасности и зерновой инициативе. Восстановление Украины, оборонные контракты между нашими предприятиями", – написал глава государства.

Завершуємо насичений день у Туреччині * . Переговори з Президентом @RTErdogan . Координація позицій по #ФормулаМиру , саміту @NATO , гарантіям безпеки та зерновій ініціативі. Відбудова України, оборонні контракти між нашими підприємствами.

Контекст:

Турецкие СМИ сообщили, что Зеленский, который 6 июля посетил Болгарию и Чехию, намерен встретиться в Стамбуле с Эрдоганом до саммита НАТО в Вильнюсе (он пройдет 11–12 июля).

На совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом в Праге Зеленский заявил, что на встрече с Эрдоганом намерен обсудить несколько вопросов – "зерновую инициативу", поддержку Украины в НАТО, обмен пленными. "Верю, достигнем договоренностей с президентом Турции", – подчеркнул Зеленский.