Зеленский в Словакии: Что такое пророссийская позиция? Сегодня это протеррористическая позиция. Быть проукраинским значит быть проевропейским

Представитель СМИ, задавая вопрос Зеленскому, отметил, что он приехал в Словакию, страну с проукраинским руководством. В то же время президента спросили, что он хочет сказать пророссийским элементам в Словакии, которые имеют сильные позиции в стране.

Зеленский, отвечая на вопрос, подчеркнул, что быть проукраинским значит быть проевропейским.

"Что такое пророссийские взгляды?.. Они – агрессоры. Они пришли на чужую землю, они нас атаковали, убивали, убивают… Как можно придерживаться таких взглядов?.. Кто эти люди, которые могут занимать такие позиции? Что такое пророссийская позиция? Сегодня это протеррористическая позиция. И это неправильно... Не достаточно ли того, что есть в Украине… результат их присутствия на нашей территории? Неужели кому-то нравится эта "русская рулетка?" – сказал президент, напомнив, что оккупанты подорвали Каховскую ГЭС и угрожают взорвать захваченную ими ЗАЭС.

Спустя некоторое время Зеленский добавил, что "не до конца понимает, откуда идет пророссийская позиция".

"Вы видели, чтобы из США люди переезжали в Россию? Вы видели, чтобы люди из Европы хотели мигрировать в Россию? Вы видели, чтобы они выходили из европейских автомобилей и садились на автомобили советского образца? Я просто такого не видел ни разу в жизни", – подчеркнул президент Украины.