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Словакия в скором времени поставит Украине 16 САУ Zuzana 2, обе страны совместно разработают новый тип гаубиц – президент

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В прошлом году Словакия подписала с Украиной контракт на поставку восьми гаубиц Zuzana 2, последняя была передана Киеву в январе 2023 года
В прошлом году Словакия подписала с Украиной контракт на поставку восьми гаубиц Zuzana 2, последняя была передана Киеву в январе 2023 года
Фото: Jaro Nad / Twitter

Словакия поставит Украине 16 гаубиц Zuzana 2. Об этом 7 июля в Братиславе на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила президент Словакии Зузана Чапутова. Видеозапись опубликована в Facebook ОПУ.

Чапутова отметила, что Словакия – одна из стран, предоставляющих Украине военную помощь.

"Мы предоставили средства противовоздушной обороны, мы предоставили боевые самолеты. И сотрудничество в этой сфере постепенно переходит в сотрудничество в других областях. Нам удалось подписать контракт на поставку 16 [САУ] Zuzanа 2 в Украину, и это произойдет уже в очень скором времени. Мы будем разрабатывать совместно новый тип гаубиц, начнется совместное производство боеприпасов, и наши предприятия будут разминировать территорию Украины", – рассказала Чапутова.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1071951317114540/

Зеленский прибыл в Словакию 7 июля после визитов в Болгарию и Чехию накануне.

Контекст:

В прошлом году Словакия подписала с Украиной контракт на поставку восьми гаубиц Zuzana 2, сообщали в июне в минобороны страны.

Первые четыре САУ Zuzana 2 Украина получила от Словакии в августе, еще две – в октябре, седьмую – в ноябре, восьмую – в январе 2023 года.

6 октября прошлого года стало известно, что Дания, Норвегия и Германия оплатят производство гаубиц Zuzana 2 для ВСУ. Предполагалось, что на средства трех стран построят 16 самоходных гаубиц.

В январе 2023 года в минобороны Словакии сообщили, что Украина хочет купить еще 11 САУ Zuzana 2.

Теги: Украина, Словакия, военная помощь, Братислава, Владимир Зеленский, президент, пресс-конференция, визит, Зузана Чапутова, гаубица
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