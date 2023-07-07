Словакия в скором времени поставит Украине 16 САУ Zuzana 2, обе страны совместно разработают новый тип гаубиц – президент

В прошлом году Словакия подписала с Украиной контракт на поставку восьми гаубиц Zuzana 2, последняя была передана Киеву в январе 2023 года Фото: Jaro Nad / Twitter

Чапутова отметила, что Словакия – одна из стран, предоставляющих Украине военную помощь.

"Мы предоставили средства противовоздушной обороны, мы предоставили боевые самолеты. И сотрудничество в этой сфере постепенно переходит в сотрудничество в других областях. Нам удалось подписать контракт на поставку 16 [САУ] Zuzanа 2 в Украину, и это произойдет уже в очень скором времени. Мы будем разрабатывать совместно новый тип гаубиц, начнется совместное производство боеприпасов, и наши предприятия будут разминировать территорию Украины", – рассказала Чапутова.

Зеленский прибыл в Словакию 7 июля после визитов в Болгарию и Чехию накануне.