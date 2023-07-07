Словакия в скором времени поставит Украине 16 САУ Zuzana 2, обе страны совместно разработают новый тип гаубиц – президент

Чапутова отметила, что Словакия – одна из стран, предоставляющих Украине военную помощь.
"Мы предоставили средства противовоздушной обороны, мы предоставили боевые самолеты. И сотрудничество в этой сфере постепенно переходит в сотрудничество в других областях. Нам удалось подписать контракт на поставку 16 [САУ] Zuzanа 2 в Украину, и это произойдет уже в очень скором времени. Мы будем разрабатывать совместно новый тип гаубиц, начнется совместное производство боеприпасов, и наши предприятия будут разминировать территорию Украины", – рассказала Чапутова.
Зеленский прибыл в Словакию 7 июля после визитов в Болгарию и Чехию накануне.
В прошлом году Словакия подписала с Украиной контракт на поставку восьми гаубиц Zuzana 2, сообщали в июне в минобороны страны.
Первые четыре САУ Zuzana 2 Украина получила от Словакии в августе, еще две – в октябре, седьмую – в ноябре, восьмую – в январе 2023 года.
6 октября прошлого года стало известно, что Дания, Норвегия и Германия оплатят производство гаубиц Zuzana 2 для ВСУ. Предполагалось, что на средства трех стран построят 16 самоходных гаубиц.
В январе 2023 года в минобороны Словакии сообщили, что Украина хочет купить еще 11 САУ Zuzana 2.