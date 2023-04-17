Словакия передала Украине все обещанные истребители МиГ-29

Как уточнили в ведомстве, после того как в марте украинские летчики доставили из Словакии в Украину четыре самолета, еще девять истребителей словацкие партнеры передали ВСУ в апреле.

"Эта передача была осуществлена наземным путем, чтобы обеспечить наиболее возможную безопасность. Опять же огромное спасибо всем задействованным компонентам, потому что в таких случаях это действительно важная и сложная логистическая операция", – подчеркнул министр обороны Словакии Ярослав Надь.

Он отметил, что предоставленные МиГ-29 помогут Украине в защите от российской агрессии.

"Кроме того, в отличие от нашего соседа, для нас эти самолеты были непригодны. Мы поступаем правильно", – добавил словацкий министр.