Словакия передала Украине все обещанные истребители МиГ-29

Как уточнили в ведомстве, после того как в марте украинские летчики доставили из Словакии в Украину четыре самолета, еще девять истребителей словацкие партнеры передали ВСУ в апреле.
"Эта передача была осуществлена наземным путем, чтобы обеспечить наиболее возможную безопасность. Опять же огромное спасибо всем задействованным компонентам, потому что в таких случаях это действительно важная и сложная логистическая операция", – подчеркнул министр обороны Словакии Ярослав Надь.
Он отметил, что предоставленные МиГ-29 помогут Украине в защите от российской агрессии.
"Кроме того, в отличие от нашего соседа, для нас эти самолеты были непригодны. Мы поступаем правильно", – добавил словацкий министр.
Словакия вместе с Польшей согласились предоставить Украине истребители МиГ-29 советского образца. 17 марта правительство Словакии одобрило поставку Украине 13 боевых самолетов МиГ-29, 23 марта Надь сообщил, что четыре из них уже отправлены в Украину. 3 апреля стало известно, что первые самолеты Украине передала и Польша.
Передача польских и словацких МиГ-29 несколько усилит возможности истребительной авиации Воздушных сил ВСУ в выполнении текущих боевых задач, но ни в коем случае не решит вопрос контрнаступления и победы Украины, отметил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат. Чтобы завоевать преимущество в воздухе и одержать победу, Украине нужны многоцелевые современные истребители с широким спектром вооружения, подчеркнул он. Игнат добавил, что в составе Воздушных сил есть пять истребительных бригад, три из них имеют на вооружении МиГ-29.