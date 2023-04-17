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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Словакия передала Украине все обещанные истребители МиГ-29

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Надь отметил, что предоставленные МиГ-29 помогут Украине в защите от российской агрессии
Надь отметил, что предоставленные МиГ-29 помогут Украине в защите от российской агрессии
Фото: ЕРА

Словакия завершила передачу Украине 13 обещанных истребителей МиГ-29. Об этом 17 апреля сообщило министерство обороны Словакии.

Как уточнили в ведомстве, после того как в марте украинские летчики доставили из Словакии в Украину четыре самолета, еще девять истребителей словацкие партнеры передали ВСУ в апреле.

"Эта передача была осуществлена наземным путем, чтобы обеспечить наиболее возможную безопасность. Опять же огромное спасибо всем задействованным компонентам, потому что в таких случаях это действительно важная и сложная логистическая операция", – подчеркнул министр обороны Словакии Ярослав Надь.

Он отметил, что предоставленные МиГ-29 помогут Украине в защите от российской агрессии.

"Кроме того, в отличие от нашего соседа, для нас эти самолеты были непригодны. Мы поступаем правильно", – добавил словацкий министр.

Контекст:

Словакия вместе с Польшей согласились предоставить Украине истребители МиГ-29 советского образца. 17 марта правительство Словакии одобрило поставку Украине 13 боевых самолетов МиГ-29, 23 марта Надь сообщил, что четыре из них уже отправлены в Украину. 3 апреля стало известно, что первые самолеты Украине передала и Польша.

Передача польских и словацких МиГ-29 несколько усилит возможности истребительной авиации Воздушных сил ВСУ в выполнении текущих боевых задач, но ни в коем случае не решит вопрос контрнаступления и победы Украины, отметил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат. Чтобы завоевать преимущество в воздухе и одержать победу, Украине нужны многоцелевые современные истребители с широким спектром вооружения, подчеркнул он. Игнат добавил, что в составе Воздушных сил есть пять истребительных бригад, три из них имеют на вооружении МиГ-29. 

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, Словакия, истребители, самолеты, ВСУ, война России против Украины, МиГ-29, Ярослав Надь
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