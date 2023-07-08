Байден: Пока Украина не станет членом НАТО, мы обеспечим ей безопасность как Израилю

Байден: Я не думаю, что Украина готова к членству в НАТО Фото: ЕРА

"Я не думаю, что она готова к членству в НАТО, – сказал Байден, отвечая на вопрос об ожиданиях Украины и предстоящем саммите лидеров Альянса в Вильнюсе. – Я не думаю, что в НАТО есть единство мнений по поводу того, принимать ли Украину в семью НАТО. Сейчас, в этот момент, в разгар войны".

Глава Белого дома продолжил, что если Украина станет членом Альянса, то на ее территорию будет распространяться пятая статья договора НАТО. "Это обязательство, которое мы все взяли на себя, несмотря ни на что. Если идет война, то мы все на войне. Знаете, если бы это было так, мы бы воевали с Россией", – пояснил он.

Поэтому, по мнению Байдена нужно предложить Украине "рациональный путь" для квалификации в НАТО.

Президент США напомнил о своей встрече с президентом страны-агрессора России Владимиром Путиным, которая прошла в Женеве в 2021 году. По его словам, тогда Путин требовал гарантий, что Украина не станет членом НАТО.

"Я ответил: "Мы не собираемся этого делать, потому что это политика открытых дверей. Мы не собираемся никого исключать. НАТО – это процесс, который требует определенного времени для выполнения всех требований, начиная от демократизации и заканчивая целым рядом других вопросов", – добавил Байден.

Он также рассказал, что подробно обсуждал вопрос членства Украины в НАТО с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"И одна из вещей, на которую я указал, заключается в том, что Соединенные Штаты будут готовы обеспечить безопасность [Украины], пока идет процесс. И пока идет этот процесс, потребуется время, чтобы гарантировать безопасность. Всю ту безопасность, которую мы обеспечиваем Израилю, предоставляя оружие, необходимое для того, чтобы он мог защитить себя", – добавил глава Белого дома.