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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Байден: Пока Украина не станет членом НАТО, мы обеспечим ей безопасность как Израилю

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Байден: Я не думаю, что Украина готова к членству в НАТО
Байден: Я не думаю, что Украина готова к членству в НАТО
Фото: ЕРА

Президент США Джо Байден считает, что пока Украина не готова к членству в НАТО. Об этом он заявил в интервью CNN, которое вышло 7 июля.

"Я не думаю, что она готова к членству в НАТО, – сказал Байден, отвечая на вопрос об ожиданиях Украины и предстоящем саммите лидеров Альянса в Вильнюсе. – Я не думаю, что в НАТО есть единство мнений по поводу того, принимать ли Украину в семью НАТО. Сейчас, в этот момент, в разгар войны". 

Глава Белого дома продолжил, что если Украина станет членом Альянса, то на ее территорию будет распространяться пятая статья договора НАТО. "Это обязательство, которое мы все взяли на себя, несмотря ни на что. Если идет война, то мы все на войне. Знаете, если бы это было так, мы бы воевали с Россией", – пояснил он. 

Поэтому, по мнению Байдена нужно предложить Украине "рациональный путь" для квалификации в НАТО. 

Президент США напомнил о своей встрече с президентом страны-агрессора России Владимиром Путиным, которая прошла в Женеве в 2021 году. По его словам, тогда Путин требовал гарантий, что Украина не станет членом НАТО. 

"Я ответил: "Мы не собираемся этого делать, потому что это политика открытых дверей. Мы не собираемся никого исключать. НАТО – это процесс, который требует определенного времени для выполнения всех требований, начиная от демократизации и заканчивая целым рядом других вопросов", – добавил Байден. 

Он также рассказал, что подробно обсуждал вопрос членства Украины в НАТО с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

"И одна из вещей, на которую я указал, заключается в том, что Соединенные Штаты будут готовы обеспечить безопасность [Украины], пока идет процесс. И пока идет этот процесс, потребуется время, чтобы гарантировать безопасность. Всю ту безопасность, которую мы обеспечиваем Израилю, предоставляя оружие, необходимое для того, чтобы он мог защитить себя", – добавил глава Белого дома. 

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.

1 июня 2023 года на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове Зеленский отметил необходимость определения странами – членами Альянса четкого алгоритма движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.

Будущее вступление Украины в НАТО поддерживают 22 страны из 31, входящей в блок, сообщили в Офисе президента Украины 6 июля.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, Украина, Израиль, Джо Байден, Женева, переговоры, Владимир Зеленский, безопасность, саммит НАТО, вступление Украины в НАТО
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