"Иначе, чем в 2008 году". Посол США заявила, что коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе по вопросу членства Украины будет отличаться от формулировок "Бухареста"

Коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе будет "не просто повторение заявлений в Бухаресте", отметила Смит Фото: EPA

Она отметила, что над содержанием коммюнике сейчас работают союзники по НАТО, документ еще прорабатывается.

"Но это будет не просто повторение заявлений в Бухаресте, это будет иначе, чем мы говорили в 2008 году", – подчеркнула Смит.

По ее словам, если президент Владимир Зеленский приедет на саммит в Литву, то увидит мощную поддержку отношений между НАТО и Украиной, а также целый комплекс конкретных результатов, что "будет свидетельствовать о долгосрочной преданности Украине со стороны НАТО".

Как указала постпред США, одной из главных тем саммита Альянса в Вильнюсе, который состоится 11–12 июля, будет продолжение поддержки Украины.

В декларации Бухарестского саммита НАТО, который состоялся в 2008 году, говорится, что Альянс приветствует евроатлантические стремления относительно членства в НАТО Украины и Грузии. Страны – члены Альянса договорились, что оба государства станут членами НАТО. "ПДЧ будет следующим шагом для Украины и Грузии на их пути к членству", – отметили в документе. Однако Украина так и не получила ПДЧ.

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщал, что Украина должна была получить план действий по членству в НАТО еще на саммите в Бухаресте, но союзники Соединенных Штатов по Альянсу опасались создания "автоматизма в направлении к членству".