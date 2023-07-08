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"Иначе, чем в 2008 году". Посол США заявила, что коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе по вопросу членства Украины будет отличаться от формулировок "Бухареста"

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Коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе будет "не просто повторение заявлений в Бухаресте", отметила Смит
Коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе будет "не просто повторение заявлений в Бухаресте", отметила Смит
Фото: EPA

В итоговом заявлении саммита лидеров стран – членов НАТО в Вильнюсе будет ответ на стремление Украины относительно членства в Альянсе. Об этом 7 июля на брифинге заявила постпред США при НАТО посол Джулиан Смит, ее цитирует "Укринформ".

Она отметила, что над содержанием коммюнике сейчас работают союзники по НАТО, документ еще прорабатывается.

"Но это будет не просто повторение заявлений в Бухаресте, это будет иначе, чем мы говорили в 2008 году", – подчеркнула Смит.

По ее словам, если президент Владимир Зеленский приедет на саммит в Литву, то увидит мощную поддержку отношений между НАТО и Украиной, а также целый комплекс конкретных результатов, что "будет свидетельствовать о долгосрочной преданности Украине со стороны НАТО".

Как указала постпред США, одной из главных тем саммита Альянса в Вильнюсе, который состоится 11–12 июля, будет продолжение поддержки Украины.

В декларации Бухарестского саммита НАТО, который состоялся в 2008 году, говорится, что Альянс приветствует евроатлантические стремления относительно членства в НАТО Украины и Грузии. Страны – члены Альянса договорились, что оба государства станут членами НАТО. "ПДЧ будет следующим шагом для Украины и Грузии на их пути к членству", – отметили в документе. Однако Украина так и не получила ПДЧ.

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщал, что Украина должна была получить план действий по членству в НАТО еще на саммите в Бухаресте, но союзники Соединенных Штатов по Альянсу опасались создания "автоматизма в направлении к членству".

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.

1 июня 2023 года на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове Зеленский отметил необходимость определения странами – членами Альянса четкого алгоритма движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.

Будущее вступление Украины в НАТО поддерживают 22 страны из 31, входящей в блок, сообщили в Офисе президента Украины 6 июля.

Теги: Украина, посол США, Бухарест, Вильнюс, саммит НАТО, брифинг, вступление Украины в НАТО
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