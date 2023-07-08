Сегодня – 500 дней полномасштабной войны. Зеленский отправился на Змеиный. Видео

Президент обнародовал видео, на котором показано, как он и еще группа лиц, среди которых начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на катере прибыли к острову, а затем возложили цветы к знаку "Остров Змеиный".

Сегодня – 500-й день полномасштабной войны РФ против Украины. Визит на остров, по словам президента, приурочен к этой дате.

"Я хочу поблагодарить именно отсюда, из этого места – места победы – за эти 500 дней. Наши Вооруженные силы, разведка, Нацгвардия, пограничники, Служба безопасности, Нацполиция, связисты, наш народ. Я благодарю всех, кто бьется ради Украины. И пусть свобода, которой для Украины хотели все наши герои разных времен, и которую положено выбороть именно сейчас, станет почетом всем, кто отдал жизнь ради Украины. Мы обязательно победим", – сказал он в видеообращении, записанном на острове.