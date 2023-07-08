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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сегодня – 500 дней полномасштабной войны. Зеленский отправился на Змеиный. Видео

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Зеленский возложил цветы к знаку "Остров Змеиный"
Зеленский возложил цветы к знаку "Остров Змеиный"
Скриншот: Zelenskiy / Official / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский 8 июля сообщил, что посетил остров Змеиный в Черном море и почтил там память защитников острова.

Президент обнародовал видео, на котором показано, как он и еще группа лиц, среди которых начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на катере прибыли к острову, а затем возложили цветы к знаку "Остров Змеиный". 

Сегодня – 500-й день полномасштабной войны РФ против Украины. Визит на остров, по словам президента, приурочен к этой дате. 

"Я хочу поблагодарить именно отсюда, из этого места – места победы – за эти 500 дней. Наши Вооруженные силы, разведка, Нацгвардия, пограничники, Служба безопасности, Нацполиция, связисты, наш народ. Я благодарю всех, кто бьется ради Украины. И пусть свобода, которой для Украины хотели все наши герои разных времен, и которую положено выбороть именно сейчас, станет почетом всем, кто отдал жизнь ради Украины. Мы обязательно победим", – сказал он в видеообращении, записанном на острове. 

Контекст:

Российские войска захватили остров Змеиный в первый день полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Несколько месяцев за него шли бои. ВСУ уничтожали то технику, то личный состав оккупационный войск. 

Российские военные покинули остров летом 2022 года. 30 июня оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный. В Генштабе отметили, что ВСУ полностью освободили от оккупантов Одесскую область.

В минобороны РФ заявили, что российская армия выполнила все военные задачи на острове, и назвали уход оккупантов со Змеиного "шагом доброй воли", а потом (1 июля) сбросили на остров фосфорные бомбы.

7 июля украинские военные сообщили, что флаг Украины поднят над островом.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Зеленский, война России против Украины, Андрей Ермак, Кирилл Буданов, остров Змеиный
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