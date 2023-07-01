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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Буданов об освобождении острова Змеиный: Да ну, какой "жест доброй воли"? Там трупами все усеяно

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30 июня 2022 года был освобожден остров Змеиный
30 июня 2022 года был освобожден остров Змеиный
Скриншот: Андрій Єрмак / Telegram

Российская армия хорошо оборонялась во время освобождения острова Змеиный в Черном море, но украинская армия делала все, чтобы оккупантов оттуда вытеснить. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью YouTube-каналу Рамины Эсхакзай, опубликованном 30 июня.

"Да ну, какой "жест доброй воли"? Там трупами все [было] усеяно", – ответил Буданов.

Он рассказал, что остров было важно освободить, потому что мимо него должны проходить все корабли. Поэтому тот, кто контролирует остров Змеиный, контролирует всю торговлю в регионе, объяснил Буданов.

"Пока мы не освободили силовым путем остров Змеиный, любое движение торгового флота отсутствовало. Как только мы его освободили, все у нас снова начало работать. С ограничениями, проблемами, но начало работать", – отметил он.

Буданов рассказал, что разработка операции по освобождению острова началась в марте 2022 года. В операции принимали участие представители ГУР и СБУ. Также использовались суда Военно-морских сил ВСУ и вертолеты армейской авиации. 

"Мы работали с картами, космическими снимками, были задействованы подразделения нашей радиоэлектронной разведки, подразделения беспилотной авиации для постоянного мониторинга и контроля... Применяли, кстати, подразделения Военно-воздушных сил, которые наносили удары по острову перед высадкой первой волны десанта", – рассказал Буданов.

Он признал, что несколько раз высадка украинского десанта с вертолетов сорвалась.

"Потому что при подходе вертолетов после обработки территории самолетами Воздушных сил, которые, по нашему мнению, должны были полностью подавить силы ПВО, прикрытие острова, все же [оккупанты] выпускали зенитные ракеты – и вертолеты в воздухе, уклоняясь от ракет, отходили с десантом назад", – рассказал Буданов.

Руководитель украинской разведки отметил, что оккупанты действовали профессионально.

"Одинаковые у нас были проблемы. Нам объективно не хватило в тот момент сил дожать... Но мы додавили со временем", – сказал Буданов.

Контекст:

Российские войска захватили остров Змеиный в первый день полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Несколько месяцев за него шли бои. ВСУ уничтожали то технику, то личный состав оккупационный войск. 

Российские военные покинули остров летом 2022 года. 30 июня оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный. В Генштабе отметили, что ВСУ полностью освободили от оккупантов Одесскую область.

В минобороны РФ заявили, что российская армия выполнила все военные задачи на острове, и назвали уход оккупантов со Змеиного "шагом доброй воли", а потом (1 июля) сбросили на остров фосфорные бомбы.

7 июля украинские военные сообщили, что флаг Украины поднят над островом.

Теги: СБУ, Украина, ВСУ, корабли, Кирилл Буданов, остров Змеиный
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