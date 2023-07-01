Буданов об освобождении острова Змеиный: Да ну, какой "жест доброй воли"? Там трупами все усеяно

"Да ну, какой "жест доброй воли"? Там трупами все [было] усеяно", – ответил Буданов.

Он рассказал, что остров было важно освободить, потому что мимо него должны проходить все корабли. Поэтому тот, кто контролирует остров Змеиный, контролирует всю торговлю в регионе, объяснил Буданов.

"Пока мы не освободили силовым путем остров Змеиный, любое движение торгового флота отсутствовало. Как только мы его освободили, все у нас снова начало работать. С ограничениями, проблемами, но начало работать", – отметил он.

Буданов рассказал, что разработка операции по освобождению острова началась в марте 2022 года. В операции принимали участие представители ГУР и СБУ. Также использовались суда Военно-морских сил ВСУ и вертолеты армейской авиации.

"Мы работали с картами, космическими снимками, были задействованы подразделения нашей радиоэлектронной разведки, подразделения беспилотной авиации для постоянного мониторинга и контроля... Применяли, кстати, подразделения Военно-воздушных сил, которые наносили удары по острову перед высадкой первой волны десанта", – рассказал Буданов.

Он признал, что несколько раз высадка украинского десанта с вертолетов сорвалась.

"Потому что при подходе вертолетов после обработки территории самолетами Воздушных сил, которые, по нашему мнению, должны были полностью подавить силы ПВО, прикрытие острова, все же [оккупанты] выпускали зенитные ракеты – и вертолеты в воздухе, уклоняясь от ракет, отходили с десантом назад", – рассказал Буданов.

Руководитель украинской разведки отметил, что оккупанты действовали профессионально.

"Одинаковые у нас были проблемы. Нам объективно не хватило в тот момент сил дожать... Но мы додавили со временем", – сказал Буданов.