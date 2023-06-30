Зеленский: Никто не ожидал, что мы сможем освободить остров Змеиный. Украина и украинцы гораздо сильнее, чем кто-либо думает о нас

"Помните? В прошлом году весной никто не ожидал от Украины, что мы сможем реализовать, в частности, и эту фундаментальную оборонную задачу: обеспечить безопасность Змеиному, а значит, значительной части Черноморской акватории. Но наши воины это сделали", – сказал президент.
Он подчеркнул, что российским террористам нужен был Змеиный, чтобы уничтожить весь юг Украины, Одессу и другие города, но украинские военные выгнали их с острова.
"Украина и украинцы гораздо сильнее, чем кто-либо думает о нас. Иногда сильнее, чем мы сами о себе привыкли думать. Благодаря всему, что нашим людям удается делать в противостоянии российским террористам, мы открываем для всего мира и самих себя новую украинскую силу – настоящую украинскую силу. Силу, которую мы никогда не потеряем и которая будет всегда опорой безопасности свободного мира", – подчеркнул Зеленский.
Он поблагодарил всех, кто освобождал Змеиный, и перечислил воинов, погибших ради этой победы, – "тех, чьи имена сейчас можно назвать".
Российские войска захватили остров Змеиный в первый день полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Несколько месяцев за него шли бои. ВСУ уничтожали то технику, то личный состав оккупационный войск.
Российские военные покинули остров летом 2022 года. 30 июня оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный. В Генштабе отметили, что ВСУ полностью освободили от оккупантов Одесскую область.
В минобороны РФ заявили, что российская армия выполнила все военные задачи на острове, и назвали уход оккупантов со Змеиного "шагом доброй воли", а потом (1 июля) сбросили на остров фосфорные бомбы.
7 июля украинские военные сообщили, что флаг Украины поднят над островом.