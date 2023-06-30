Зеленский: Никто не ожидал, что мы сможем освободить остров Змеиный. Украина и украинцы гораздо сильнее, чем кто-либо думает о нас

Зеленский: Мы открываем для всего мира и самих себя новую украинскую силу – настоящую украинскую силу Фото: president.gov.ua

"Помните? В прошлом году весной никто не ожидал от Украины, что мы сможем реализовать, в частности, и эту фундаментальную оборонную задачу: обеспечить безопасность Змеиному, а значит, значительной части Черноморской акватории. Но наши воины это сделали", – сказал президент.

Он подчеркнул, что российским террористам нужен был Змеиный, чтобы уничтожить весь юг Украины, Одессу и другие города, но украинские военные выгнали их с острова.

"Украина и украинцы гораздо сильнее, чем кто-либо думает о нас. Иногда сильнее, чем мы сами о себе привыкли думать. Благодаря всему, что нашим людям удается делать в противостоянии российским террористам, мы открываем для всего мира и самих себя новую украинскую силу – настоящую украинскую силу. Силу, которую мы никогда не потеряем и которая будет всегда опорой безопасности свободного мира", – подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил всех, кто освобождал Змеиный, и перечислил воинов, погибших ради этой победы, – "тех, чьи имена сейчас можно назвать".