В Украине в годовщину деоккупации Змеиного ввели в обращение почтовую марку "ГУР МО Украины". Буданов принял участие в ее спецгашении

Отмечается, что в годовщину деоккупации острова Змеиный в мероприятии спецгашения памятной почтовой марки, посвященной военной разведке Украины, приняли участие начальник ГУР Кирилл Буданов и гендиректор "Укрпошти" Игорь Смелянский.
"Участники мероприятия отметили роль подразделений ГУР МО Украины во время полномасштабного вторжения РФ, в частности – освобождение Змеиного, действия на Гостомельском аэродроме, штурмовые операции во время харьковского наступления, воздушные рейды на "Азовсталь" и в целом – сверхсложную боевую и специальную работу военных разведчиков, направленную на защиту и освобождение Украины", – сказано в сообщении.
Как указали в ГУР, номинал одной марки – 30 грн, из них каждые 7 грн пойдут на благотворительность.
"На собранные средства будет приобретен морской боевой дрон украинского производства", – резюмировали в украинской разведке.
Смелянский анонсировал выпуск марки 23 июня.
После вторжения России 24 февраля 2022 года "Укрпошта" выпустила несколько тематических марок. Среди них: марка "Русский военный корабль, иди..." (этой фразой один из украинских военных на острове Змеиный ответил на предложение экипажа флагмана ЧФ РФ крейсера "Москва" сдаться), "Русский военный корабль… все!", посвященная потоплению крейсера "Москва", "Українська мрія", посвященная разбомбленному россиянами самолету "Мрія", марка с псом Патроном, а также "Доброго вечора, ми з України!" (ко Дню украинской государственности), "Крымский мост на бис", посвященная взрыву на мосту из оккупированного Крыма в Россию, марка "Херсон – это Украина" в честь деоккупации города, рождественская марка "Разъединенные войной", марка "Воины света. Воины добра" в честь сотрудников критической инфраструктуры, марка "Гвардия наступления".
В сентябре "Укрпошта" объявила о выпуске первого за время полномасштабной войны маркированного конверта. На нем изображен президент РФ Владимир Путин, которого берет за плечо украинский защитник. Также на нем размещена надпись "Добро пожаловать в ад".