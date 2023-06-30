В Украине в годовщину деоккупации Змеиного ввели в обращение почтовую марку "ГУР МО Украины". Буданов принял участие в ее спецгашении

Отмечается, что в годовщину деоккупации острова Змеиный в мероприятии спецгашения памятной почтовой марки, посвященной военной разведке Украины, приняли участие начальник ГУР Кирилл Буданов и гендиректор "Укрпошти" Игорь Смелянский.

"Участники мероприятия отметили роль подразделений ГУР МО Украины во время полномасштабного вторжения РФ, в частности – освобождение Змеиного, действия на Гостомельском аэродроме, штурмовые операции во время харьковского наступления, воздушные рейды на "Азовсталь" и в целом – сверхсложную боевую и специальную работу военных разведчиков, направленную на защиту и освобождение Украины", – сказано в сообщении.

Как указали в ГУР, номинал одной марки – 30 грн, из них каждые 7 грн пойдут на благотворительность.

"На собранные средства будет приобретен морской боевой дрон украинского производства", – резюмировали в украинской разведке.

Смелянский анонсировал выпуск марки 23 июня.