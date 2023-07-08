Зеленский обсудил с премьером Нидерландов подготовку к саммиту мира, предстоящий саммит НАТО и обучение украинских пилотов

Президент отметил, что выразил собеседнику поддержку "в непростой политический момент" – Рютте накануне подал в отставку из-за несогласия с миграционной политикой. Из-за этого король Нидерландов Виллем-Александр прервал отпуск и сейчас принимает Рютте в королевском дворце, отмечает NOS.

По словам Зеленского, он обсудил с уходящим с должности премьером Нидерландов подготовку к глобальному саммиту мира, скоординировал с ним позиции в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.

"Зафиксировали сроки начала обучающей миссии для украинских пилотов на F-16. Скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО. Благодарю за неизменность принципиальной позиции Нидерландов по отношению к российскому вторжению, а также за признание Палатой представителей Нидерландов Голодомора геноцидом", – добавил он.