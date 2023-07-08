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В Нидерландах распалась правящая коалиция, премьер Рютте подал в отставку

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Рютте ушел в отставку после разногласия между коалиционными партиями в вопросе миграционной политики
Рютте ушел в отставку после разногласия между коалиционными партиями в вопросе миграционной политики
Фото: EPA

Правящая коалиция Нидерландов распалась, поскольку ее члены не смогли договориться о политике предоставления убежища. Премьер-министр Марк Рютте подал в отставку. Об этом сообщили 7 июля NOS, Politico и Reuters.

В течение нескольких месяцев нидерландские министры обсуждали новые меры по ограничению потока лиц, ищущих убежища, в страну. Но на этой неделе напряженность достигла предела, когда две коалиционные партии отказались поддержать предложение консервативной партии Рютте усложнить воссоединение семей беженцев.

Партия Рютте хочет создать двухуровневую систему для просителей убежища, при которой люди, находящиеся под угрозой преследования, будут иметь больше прав, чем те, кто бежит из зон военных действий. Он также заявил, что число членов семей, которые могут присоединиться к беженцам второй категории, должно быть ограничено до 200 в год.

Но по последнему пункту партия столкнулась с оппозицией со стороны партии "Христианство", самого маленького члена четырехпартийной коалиции, которая заявила, что не желает разбивать семьи. Последняя попытка достичь консенсуса закончилась безрезультатно в пятницу.

Рютте сказал в пятницу вечером на пресс-конференции, что он "разочарован", назвав различия во взглядах коалиционных партий на миграцию "непреодолимыми".

Как отмечает Politico, в прошлом году число заявлений о предоставлении убежища в Нидерландах выросло на треть и составило более 46 тыс., а в этом году ожидается увеличение до более чем 70 тыс., что превысит предыдущий максимум 2015 года.

Reuters пишет, что нынешняя коалиция Рютте, пришедшая к власти в январе 2022 года, стала его четвертой последовательной администрацией с тех пор, как он стал премьер-министром в октябре 2010 года.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: миграция, Нидерланды, беженцы, Марк Рютте, коалиция, убежище, власть
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