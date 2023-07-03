Данилов: Запад должен распрощаться с иллюзией, что Россия продолжит существовать в нынешнем виде

По его словам, Запад должен понять, что Россия раздроблена и "нет силы, способной удержать ее вместе".
"Мы должны к этому готовиться. Мы говорим об этом уже год. Имейте в виду, что процессы, которые уже начались в России, не остановить. Россия будет раздроблена, и мир должен к этому подготовиться", – заявил он.
Данилов отметил, что уже видно, что в России любая военная группировка может действовать самостоятельно, захватить любой объект, ядерное оружие. По его словам, ситуация в РФ вышла из-под контроля.
Ситуация может перерасти в "очень опасный взрывной процесс, который будет абсолютно неконтролируемым", считает Данилов. По его словам, Запад должен распрощаться с иллюзией, что Россия продолжит существовать в ее нынешнем виде.
"Кремль не может контролировать такую большую территорию, у него нет возможности. Не могут этого гарантировать и вооруженные силы России. Вторая по силе армия в мире не существует", – подчеркнул секретарь СНБО.
Политические деятели и аналитики из разных стран неоднократно высказывали предположения, что РФ рано или поздно распадется. Данилов еще в 2020 году называл Россию "искусственным образованием", которое было создано "под пулеметами", и предположил, что она развалится еще при его жизни.
Почти половина экспертов по внешней политике, опрошенных аналитическим центром Atlantic Council, дала прогноз, что Россию ждет распад или превращение в failed state.
Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует распад России, катализатором которого станет развязанная ею война в Украине.
26 февраля 2023 года телеканал "Россия" опубликовал интервью Путина, в котором тот заявил, что у стран Запада "одна цель – раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть – РФ".
В этот же день Данилов заявил, что "фрагментация России является процессом, который уже идет".