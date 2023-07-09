Стефанишина рассказала, что Украина будет делать, если не получит приглашение стать членом НАТО на Вильнюсском саммите

На вопрос, повлияет ли возможное разочарование решением в Вильнюсе на желание Украины стать членом НАТО, она ответила: "Это однозначно потребует пересмотра стратегии".

"Конкретное решение в Вильнюсе запускает множество процессов, связанных со стратегическим планированием, оборонной помощью, оборонным планированием, вопросом, связанным с трансформацией сектора безопасности и обороны, приоритетами во взаимодействии с союзниками, содержанием гарантий безопасности. То есть если мы имеем отсроченное или непринятое решение в Вильнюсе относительно членства Украины в НАТО, это означает, что именно гарантии безопасности тогда являются основными. Поэтому, очевидно, смещаются акценты", – объяснила политик.

По мнению Стефанишиной, именно членство в НАТО является "самой дешевой гарантией безопасности для Украины".

"Это определенным образом "аутсорс" политической ответственности за все, что будет происходить после войны. Потому что есть целая структура, отвечающая за взаимосовместимость, взаимодействие, обучение, профессиональное развитие. Украина в НАТО – это не только гарантия безопасности, но и снижение уровня политической ответственности каждого лидера, который принимал решение помогать Украине в течение войны. Это для нас настолько очевидные факты, что особое раздражение вызывают дискуссии, ставящие на стол совершенно какие-то несуразные аргументы по поводу России", – сказала вице-премьер.

В то же время она заявила "Европейской правде", что Украина будет в НАТО, независимо от решения саммита. Она убеждена, что Украина точно не услышит в Вильнюсе "нет", когда речь идет о ее будущем членстве в Альянсе

"Сейчас дискуссия идет о том, какое это будет "да". Это нужно осознавать. Мы не услышим "нет", "никогда", "пока там закончится война" – таких месседжей точно не будет. [...] Для нас важно, чтобы на следующий день после Вильнюса мы начали какую-нибудь работу. Это как раз и в контексте Совета Украина – НАТО, и в контексте подготовки к следующему саммиту НАТО в Вашингтоне", – рассказала вице-премьер.

По словам Стефанишиной, на саммите в Вильнюсе Украина хочет в соответствии со ст. 10 Вашингтонского договора получить приглашение к членству. В то же время, какими бы ни были решения саммита, Украина станет членом Альянса, убеждена она.

"Мы будем в НАТО, независимо от решений Вильнюсского саммита", – подчеркнула политик.