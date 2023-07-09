Зеленский пока не принял окончательного решения об участии в саммите НАТО – вице-премьер Стефанишина

"Пока не принято никаких окончательных решений [о визите президента]. Мы до конца не понимаем формат всех встреч в Вильнюсе, но и до конца не понимаем решений, которые будут физически положены на стол. То есть моделируем ситуацию: Вильнюс, проходит заседание совета Украина – НАТО, выступление президента на самом саммите. На столе перед лидерами лежат финальные документы, предлагающие принять результаты саммита. Вот мы сейчас не знаем, что будет в этих документах", – заявила она.
По ее словам, от финальных документов будет зависеть, поедет ли президент на саммит.
"Всю эту неделю и предыдущие месяцы мы провели в коммуникации с союзниками. Президент совершил ряд визитов лично. Он уехал в Турцию вести соответствующие переговоры. И его роль, я думаю, будет определяющей и в решениях, которые могут быть приняты по Швеции. Это очень важно. Потому что мы думаем не только о себе, но и о друзьях, скажем так. И продолжаются переговоры, которые ведет [глава Офиса президента Андрей] Ермак по гарантиям безопасности. Продолжается работа по финальным документам. Никаких решений еще не принято", – сказала вице-премьер.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того как президент РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.
1 июня 2023 года на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове Зеленский отметил необходимость определения странами – членами Альянса четкого алгоритма движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.
Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля подписали 23 страны из 31, входящей в блок.