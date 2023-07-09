Зеленский пока не принял окончательного решения об участии в саммите НАТО – вице-премьер Стефанишина

Пока неизвестно, поедет ли Зеленский на саммит НАТО в Вильнюс, сказала Стефанишина Фото: EPA

"Пока не принято никаких окончательных решений [о визите президента]. Мы до конца не понимаем формат всех встреч в Вильнюсе, но и до конца не понимаем решений, которые будут физически положены на стол. То есть моделируем ситуацию: Вильнюс, проходит заседание совета Украина – НАТО, выступление президента на самом саммите. На столе перед лидерами лежат финальные документы, предлагающие принять результаты саммита. Вот мы сейчас не знаем, что будет в этих документах", – заявила она.

По ее словам, от финальных документов будет зависеть, поедет ли президент на саммит.

"Всю эту неделю и предыдущие месяцы мы провели в коммуникации с союзниками. Президент совершил ряд визитов лично. Он уехал в Турцию вести соответствующие переговоры. И его роль, я думаю, будет определяющей и в решениях, которые могут быть приняты по Швеции. Это очень важно. Потому что мы думаем не только о себе, но и о друзьях, скажем так. И продолжаются переговоры, которые ведет [глава Офиса президента Андрей] Ермак по гарантиям безопасности. Продолжается работа по финальным документам. Никаких решений еще не принято", – сказала вице-премьер.