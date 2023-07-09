В НАТО есть страны, которые боятся, что из-за членства Украины они могут быть вовлечены в войну – экс-глава МИД Польши Чапутович

Чапутович подчеркнул, что Польша и другие страны Восточной Европы поддерживают членство Украины в НАТО, поскольку это позволит стабилизировать ситуацию Фото: ЕРА

"Вы рассматриваете членство в НАТО как инструмент, который дает гарантии безопасности. В какой-то степени так оно и есть. Однако почему некоторые западные страны немного опасаются и откладывают это решение? Есть мнение, что членство в НАТО не успокоит Россию, что это вызовет еще большую агрессию и Россия станет еще более непредсказуемой, если говорить об использовании ядерного оружия", – отметил Чапутович.

Он подчеркнул, что Польша и другие страны Восточной Европы поддерживают предоставление Украине членства в НАТО, поскольку это позволит стабилизировать ситуацию.

"Не все страны придерживаются такой позиции. Некоторые, особенно Соединенные Штаты, не хотят делать такой шаг: они боятся, что Россия пойдет на эскалацию. Есть и западные страны, которые считают, что Россия, несмотря на экономическое ослабление, до сих пор в военном плане представляет значительную угрозу. Они боятся того, что могут быть вовлечены в войну, и хотят избежать прямого участия в ней. Они просто не хотят, чтобы их граждане теряли жизнь, борясь за сохранение международного строя на территории Украины", – пояснил Чапутович.