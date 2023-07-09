В НАТО есть страны, которые боятся, что из-за членства Украины они могут быть вовлечены в войну – экс-глава МИД Польши Чапутович

"Вы рассматриваете членство в НАТО как инструмент, который дает гарантии безопасности. В какой-то степени так оно и есть. Однако почему некоторые западные страны немного опасаются и откладывают это решение? Есть мнение, что членство в НАТО не успокоит Россию, что это вызовет еще большую агрессию и Россия станет еще более непредсказуемой, если говорить об использовании ядерного оружия", – отметил Чапутович.
Он подчеркнул, что Польша и другие страны Восточной Европы поддерживают предоставление Украине членства в НАТО, поскольку это позволит стабилизировать ситуацию.
"Не все страны придерживаются такой позиции. Некоторые, особенно Соединенные Штаты, не хотят делать такой шаг: они боятся, что Россия пойдет на эскалацию. Есть и западные страны, которые считают, что Россия, несмотря на экономическое ослабление, до сих пор в военном плане представляет значительную угрозу. Они боятся того, что могут быть вовлечены в войну, и хотят избежать прямого участия в ней. Они просто не хотят, чтобы их граждане теряли жизнь, борясь за сохранение международного строя на территории Украины", – пояснил Чапутович.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того как президент РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.
1 июня 2023 года на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове Зеленский отметил необходимость определения странами – членами Альянса четкого алгоритма движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.
Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля подписали 23 страны из 31, входящей в блок.