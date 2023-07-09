Кулеба: Несколько важных для Украины и НАТО решений уже согласованы. По итогам саммита наш путь в Альянс точно станет короче

Кулеба: Работа продолжается. И будет продолжаться без перерыва в течение выходных, до последней минуты принятия декларации саммита НАТО в Вильнюсе Фото: ЕРА

"Несколько важных для Украины и НАТО решений уже согласованы. По итогам саммита наш путь в Альянс точно станет короче. И это очень важный результат, о котором нам, как и во многих других случаях, говорили, что этого не будет, а мы вместе с ближайшими партнерами это сделали", – подчеркнул министр.

В то же время он отметил, что на данный момент "не хватает решения, которое сделает этот путь еще быстрее – ясности по поводу приглашения Украины к вступлению".

По словам главы МИД, сейчас "уникальный момент", чтобы внести эту ясность.

"Для НАТО потерять эту возможность будет означать сделать подарок [президенту страны-агрессора РФ Владимиру] Путину в момент, когда его надо дожимать на всех фронтах. Работа продолжается. И будет продолжаться без перерыва в течение выходных, до последней минуты принятия декларации саммита НАТО в Вильнюсе", – резюмировал Кулеба.