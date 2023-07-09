ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Несколько важных для Украины и НАТО решений уже согласованы. По итогам саммита наш путь в Альянс точно станет короче

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба: Работа продолжается. И будет продолжаться без перерыва в течение выходных, до последней минуты принятия декларации саммита НАТО в Вильнюсе
Кулеба: Работа продолжается. И будет продолжаться без перерыва в течение выходных, до последней минуты принятия декларации саммита НАТО в Вильнюсе
Фото: ЕРА

По итогам саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля, путь Украины в Альянс станет короче. Об этом 8 июля в соцсети Threads заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя ряд зарубежных визитов президента Владимира Зеленского на этой неделе.

"Несколько важных для Украины и НАТО решений уже согласованы. По итогам саммита наш путь в Альянс точно станет короче. И это очень важный результат, о котором нам, как и во многих других случаях, говорили, что этого не будет, а мы вместе с ближайшими партнерами это сделали", – подчеркнул министр.

В то же время он отметил, что на данный момент "не хватает решения, которое сделает этот путь еще быстрее – ясности по поводу приглашения Украины к вступлению".

По словам главы МИД, сейчас "уникальный момент", чтобы внести эту ясность.

"Для НАТО потерять эту возможность будет означать сделать подарок [президенту страны-агрессора РФ Владимиру] Путину в момент, когда его надо дожимать на всех фронтах. Работа продолжается. И будет продолжаться без перерыва в течение выходных, до последней минуты принятия декларации саммита НАТО в Вильнюсе", – резюмировал Кулеба.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того как Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.

1 июня 2023 года на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове Зеленский отметил необходимость определения странами – членами Альянса четкого алгоритма движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.

Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля подписали 23 страны из 31, входящей в блок.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, НАТО, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, саммит НАТО, членство, вступление Украины в НАТО
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как сейчас выглядит 44-летняя Гайтана. Певица после продолжительной паузы показала свои новые фото
Как сейчас выглядит 44-летняя Гайтана. Певица после продолжительной паузы показала свои новые фото
Галина ГРИШИНА
"Я вас нежно-нежно обнимаю, целую. Я люблю вас". Роговцева записала трогательное видео для Залужного
"Я вас нежно-нежно обнимаю, целую. Я люблю вас". Роговцева записала трогательное видео для Залужного
Галина ГРИШИНА
Жена командира полка "Азов" Прокопенко отреагировала на новость о возвращении Редиса домой из Турции вместе с другими командирами
Жена командира полка "Азов" Прокопенко отреагировала на новость о возвращении Редиса домой из Турции вместе с другими командирами
Галина ГРИШИНА
  В сеть выложили видео избиения Бритни Спирс охранником известного баскетболиста. Певица обратилась в полицию
  В сеть выложили видео избиения Бритни Спирс охранником известного баскетболиста. Певица обратилась в полицию
Галина ГРИШИНА
"Неужели женятся? Или оформляют субсидию?" Дорофеева и Кацурин после слухов о свадьбе посетили киевский Центр предоставления услуг. Фото
"Неужели женятся? Или оформляют субсидию?" Дорофеева и Кацурин после слухов о свадьбе посетили киевский Центр предоставления услуг. Фото
Галина ГРИШИНА
"Победа за нами!" Козловский, которого месяц назад мобилизовали в Нацгвардию, показал новое видео с учений
"Победа за нами!" Козловский, которого месяц назад мобилизовали в Нацгвардию, показал новое видео с учений
Галина ГРИШИНА
Залужному – 50. Восемь фактов о главкоме: читает Жадана, статуэтки с его изображением продают рядом с героями аниме, а одноклассники зовут Валерчиком
Залужному – 50. Восемь фактов о главкоме: читает Жадана, статуэтки с его изображением продают рядом с героями аниме, а одноклассники зовут Валерчиком
Галина ГРИШИНА
  "Настанет момент, когда из всех громкоговорителей вместо сирен зазвучит гимн Украины". Kozak System выпустила песню "Українське сонце". Видео
  "Настанет момент, когда из всех громкоговорителей вместо сирен зазвучит гимн Украины". Kozak System выпустила песню "Українське сонце". Видео
Галина ГРИШИНА
  Игнат о новой песне группы "ТІК" "Кацапи": Попросил что-нибудь подобное записать для Воздушных cил. Достойный контент. И без мата здесь никак
  Игнат о новой песне группы "ТІК" "Кацапи": Попросил что-нибудь подобное записать для Воздушных cил. Достойный контент. И без мата здесь никак
Галина ГРИШИНА
Как ухаживать за пионами в июле. Эксперты рассказали, как правильно обрезать цветы и чем их удобрить
Как ухаживать за пионами в июле. Эксперты рассказали, как правильно обрезать цветы и чем их удобрить
Галина ГРИШИНА
Почему взрывается консервация. Названы главные причины
Почему взрывается консервация. Названы главные причины
Галина ГРИШИНА
Ступка, который совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения: Выходил ли я на сцену выпивши? Было 50 г коньяка. Но это не выпивши
Ступка, который совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения: Выходил ли я на сцену выпивши? Было 50 г коньяка. Но это не выпивши
Галина ГРИШИНА
В кабинете Буданова живет не одна, а две 16-летние лягушки
В кабинете Буданова живет не одна, а две 16-летние лягушки
Галина ГРИШИНА
51-летний Хименес-Браво в одних плавках похвастал спортивной фигурой
51-летний Хименес-Браво в одних плавках похвастал спортивной фигурой
Галина ГРИШИНА
"Если действовать быстро, можно спасти часть урожая". Что делать после того, как град побил растения на огороде
"Если действовать быстро, можно спасти часть урожая". Что делать после того, как град побил растения на огороде
Галина ГРИШИНА
Дженнер сервировала стол посудой от украинского бренда. Стоимость одной тарелки составляет около 4 тыс. грн. Фото
Дженнер сервировала стол посудой от украинского бренда. Стоимость одной тарелки составляет около 4 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Понадобится спичечный коробок простого средства. Сделайте эту подкормку, если листья на томатах скрутились (75357)
2
"Размер перца увеличится на 15%". Опытная огородница рассказала, как подкармливает перец доступным дешевым средством (38440)
3
Притула о Хомутыннике, который живет на Лазурном побережье: Чтобы не портить отношения наших жен, у нас отсутствует общение (36978)
4
Налчаджиоглу показал, как его дочь от Ани Лорак снялась, держа под руку его новую жену. Фото (34762)
5
51-летний Рики Мартин расстался с мужем спустя год после обвинений в домогательствах к 21-летнему племяннику (34536)
6
Зеленский назвал любимую группу, под песни которой тренируется каждое утро (31480)
7
"Вот такой папоротник на Купала". Никитюк показала босые ноги, наклонившись для кадра (21267)
8
Вот зачем опытные огородники используют летом лимонную кислоту. Лайфхак от эксперта, чтобы собрать щедрый урожай (17844)
 
 
 
 