НАТО превратило Вильнюс в крепость перед саммитом с участием Байдена – Reuters

По данным агентства, "НАТО превратило Вильнюс в крепость" в связи с тем, что встреча четырех десятков топ-политиков будет проходить в 32 километрах от границы с Беларусью, союзником страны-агрессора России.
Reuters пишет, что 16 союзников по НАТО направили к Вильнюсу в общей сложности около 1 тыс. военных и вооружение, в том числе передовые системы противовоздушной обороны. В частности, Германия направила 12 пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot, а Испания – ЗРК NASAMS.
В частности, самоходные гаубицы Caesar размещает в районе Вильнюса Франция, военные самолеты – Франция, Финляндия и Дания, средства защиты от дронов – Великобритания и Франция, силы специальных операций на вертолетах – Польша и Германия.
Развертывание Patriot в Вильнюсе показал 7 июля в Twitter президент Литвы Гитанас Науседа. Он поблагодарил Германию за эти системы ПВО.
“Patriot” air defence system is already deployed in Vilnius.— Gitanas Naus * da (@GitanasNauseda) July 7, 2023
Thank you, @Bundeskanzler Olaf Scholz, @BMVg_Bundeswehr and all our friends from Germany for keeping #NATO allies and partners safe!
Lithuania is ready for the #VilniusSummit! pic.twitter.com/CFkBgSuTBU
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби рассказал в интервью, которое вышло 6 июля, что на саммите НАТО в Литве будут обсуждать вопросы долгосрочной безопасности Украины.
В МИД Украины заявляли, что если лидеры НАТО не готовы пригласить Украину в Альянс на саммите в Вильнюсе, то они должны четко заявить, когда это произойдет.