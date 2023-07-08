НАТО превратило Вильнюс в крепость перед саммитом с участием Байдена – Reuters

По данным агентства, "НАТО превратило Вильнюс в крепость" в связи с тем, что встреча четырех десятков топ-политиков будет проходить в 32 километрах от границы с Беларусью, союзником страны-агрессора России.

Reuters пишет, что 16 союзников по НАТО направили к Вильнюсу в общей сложности около 1 тыс. военных и вооружение, в том числе передовые системы противовоздушной обороны. В частности, Германия направила 12 пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot, а Испания – ЗРК NASAMS.

В частности, самоходные гаубицы Caesar размещает в районе Вильнюса Франция, военные самолеты – Франция, Финляндия и Дания, средства защиты от дронов – Великобритания и Франция, силы специальных операций на вертолетах – Польша и Германия.

Развертывание Patriot в Вильнюсе показал 7 июля в Twitter президент Литвы Гитанас Науседа. Он поблагодарил Германию за эти системы ПВО.

“Patriot” air defence system is already deployed in Vilnius.



Thank you, @Bundeskanzler Olaf Scholz, @BMVg_Bundeswehr and all our friends from Germany for keeping #NATO allies and partners safe!



Lithuania is ready for the #VilniusSummit! pic.twitter.com/CFkBgSuTBU — Gitanas Naus * da (@GitanasNauseda) July 7, 2023