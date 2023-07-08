"Была почти драка". Линкявичюс рассказал о саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, когда Украине и Грузии не дали ПДЧ

Линкявичюс: Я не хотел бы, чтобы Вильнюс упоминался как ошибка на страницах газет Фото: EPA

"В 2008 году я участвовал в том саммите. Там была большая драка – не физическая, но почти. Дать Украине и Грузии ПДЧ или нет", – сказал он.

Дипломат отметил, что некоторые страны выступали против такого решения.

"Мы говорили, что провокация будет, если мы этого не сделаем. И спустя пару месяцев произошла оккупация 20% территории Грузии. Я говорил коллегам, что мы были правы – видите, война началась. Они отвечали: "Нет, вы не правы, было бы еще хуже", – рассказал Линкявичюс.

Он уверен, что саммит НАТО в Бухаресте был ошибкой.

"Я не хотел бы, чтобы Вильнюс (в Вильнюсе на следующей неделе состоится саммит НАТО. – "ГОРДОН") упоминался как ошибка на страницах газет", – заявил дипломат.

В декларации Бухарестского саммита НАТО, который состоялся в 2008 году, говорится, что Альянс приветствует евроатлантические стремления относительно членства в НАТО Украины и Грузии. Страны – члены Альянса договорились, что оба государства станут членами НАТО. "ПДЧ будет следующим шагом для Украины и Грузии на их пути к членству", – отметили в документе. Однако Украина так и не получила ПДЧ.

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщал, что Украина должна была получить план действий по членству в НАТО еще на саммите в Бухаресте, но союзники Соединенных Штатов по Альянсу опасались создания "автоматизма в направлении к членству".