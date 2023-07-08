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"Была почти драка". Линкявичюс рассказал о саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, когда Украине и Грузии не дали ПДЧ

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Линкявичюс: Я не хотел бы, чтобы Вильнюс упоминался как ошибка на страницах газет
Линкявичюс: Я не хотел бы, чтобы Вильнюс упоминался как ошибка на страницах газет
Фото: EPA

На саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году были серьезные споры по поводу того, предоставлять ли Украине и Грузии план действий по членству в Альянсе. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью LIGA.net, которое было опубликовано 8 июля.

"В 2008 году я участвовал в том саммите. Там была большая драка – не физическая, но почти. Дать Украине и Грузии ПДЧ или нет", – сказал он.

Дипломат отметил, что некоторые страны выступали против такого решения.

"Мы говорили, что провокация будет, если мы этого не сделаем. И спустя пару месяцев произошла оккупация 20% территории Грузии. Я говорил коллегам, что мы были правы – видите, война началась. Они отвечали: "Нет, вы не правы, было бы еще хуже", – рассказал Линкявичюс.

Он уверен, что саммит НАТО в Бухаресте был ошибкой.

"Я не хотел бы, чтобы Вильнюс (в Вильнюсе на следующей неделе состоится саммит НАТО. – "ГОРДОН") упоминался как ошибка на страницах газет", – заявил дипломат.

В декларации Бухарестского саммита НАТО, который состоялся в 2008 году, говорится, что Альянс приветствует евроатлантические стремления относительно членства в НАТО Украины и Грузии. Страны – члены Альянса договорились, что оба государства станут членами НАТО. "ПДЧ будет следующим шагом для Украины и Грузии на их пути к членству", – отметили в документе. Однако Украина так и не получила ПДЧ.

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщал, что Украина должна была получить план действий по членству в НАТО еще на саммите в Бухаресте, но союзники Соединенных Штатов по Альянсу опасались создания "автоматизма в направлении к членству".

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.

1 июня 2023 года на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове Зеленский отметил необходимость определения странами – членами Альянса четкого алгоритма движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.

Будущее вступление Украины в НАТО поддерживают 22 страны из 31, входящей в блок, сообщили в Офисе президента Украины 6 июля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, НАТО, Грузия, Линас Линкявичюс, Бухарест, саммит НАТО, ПДЧ
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