"Была почти драка". Линкявичюс рассказал о саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, когда Украине и Грузии не дали ПДЧ

"В 2008 году я участвовал в том саммите. Там была большая драка – не физическая, но почти. Дать Украине и Грузии ПДЧ или нет", – сказал он.
Дипломат отметил, что некоторые страны выступали против такого решения.
"Мы говорили, что провокация будет, если мы этого не сделаем. И спустя пару месяцев произошла оккупация 20% территории Грузии. Я говорил коллегам, что мы были правы – видите, война началась. Они отвечали: "Нет, вы не правы, было бы еще хуже", – рассказал Линкявичюс.
Он уверен, что саммит НАТО в Бухаресте был ошибкой.
"Я не хотел бы, чтобы Вильнюс (в Вильнюсе на следующей неделе состоится саммит НАТО. – "ГОРДОН") упоминался как ошибка на страницах газет", – заявил дипломат.
В декларации Бухарестского саммита НАТО, который состоялся в 2008 году, говорится, что Альянс приветствует евроатлантические стремления относительно членства в НАТО Украины и Грузии. Страны – члены Альянса договорились, что оба государства станут членами НАТО. "ПДЧ будет следующим шагом для Украины и Грузии на их пути к членству", – отметили в документе. Однако Украина так и не получила ПДЧ.
Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщал, что Украина должна была получить план действий по членству в НАТО еще на саммите в Бухаресте, но союзники Соединенных Штатов по Альянсу опасались создания "автоматизма в направлении к членству".
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.
1 июня 2023 года на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове Зеленский отметил необходимость определения странами – членами Альянса четкого алгоритма движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.
Будущее вступление Украины в НАТО поддерживают 22 страны из 31, входящей в блок, сообщили в Офисе президента Украины 6 июля.