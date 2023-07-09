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Экс-глава МИД Польши Чапутович: Не только Украине, но и Евросоюзу сложно вести переговоры с Венгрией. Польша игнорирует Орбана

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Чапутович считает, что Венгрия вряд ли будет блокировать инициативы ЕС по Украине
Чапутович считает, что Венгрия вряд ли будет блокировать инициативы ЕС по Украине
Фото: ЕРА

У Венгрии сложились непростые отношения не только с Украиной, но и с рядом стран Европейского союза. Об этом в опубликованном 7 июля интервью LB.ua заявил польский дипломат, экс-министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

"Сегодня не только Украине, но и Польше, Евросоюзу сложно вести переговоры с Венгрией. У ее правительства особенная позиция, которую можно назвать ревизионистской. Венгры считают, что они понесли несправедливые потери после еще Первой мировой войны, что это должно быть как-то компенсировано. Их не устраивает статус-кво в Европе, что приближает их позицию к российской. При этом я бы не сказал, что они хотят получить новые территории, возможно, венгры просто желают усилить влияние на венгерское меньшинство в других странах, включая Украину", – сказал Чапутович.

По его словам, государства Европейского союза знают позицию венгерских властей и учитывают ее.

"В то же время Венгрия – это прагматичная страна. Она вряд ли будет блокировать инициативы ЕС по Украине. Возвращаясь к тому, что делать. Посмотрите, что делает Польша: она игнорирует [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана. И это может быть очень раздражительным", – подчеркнул Чапутович.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ из стран Евросоюза только Венгрия и Австрия отказываются предоставлять Украине вооружение для противостояния российской агрессии, сообщали в МИД Украины.

Венгерские высокопоставленные политики, в частности Орбан, неоднократно делали заявления, которые соответствовали российской пропаганде. В частности, он говорил, что Украина "никогда не выиграет войну", что Россию как ядерную страну "нельзя загонять в угол", что "войну можно закончить только мирными переговорами между Россией и Америкой" и так далее.

В апреле 2023 года Орбан возмутился заявлению генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина станет членом Альянса.

Будапешт не поддерживает санкции ЕС против РФ и неоднократно призывал пересмотреть их. 17 мая глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что "Украина ведет себя все более враждебно по отношению к Венгрии", поскольку с 1 сентября "венгерские школы в Закарпатье не смогут работать", а венгерский OTP Bank Украина внесла в перечень международных спонсоров терроризма. Глава МИД Венгрии пообещал блокировать любую военную помощь Украине на уровне Европейского союза, пока Киев не отменит статус международного спонсора войны для OTP Bank.

Президент страны-агрессора России Владимир Путин и Сийярто используют похожие пророссийские нарративы, заявил 13 июня официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "бессмысленными аргументами" заявление Орбана о том, что Украина якобы не сможет выиграть войну с Россией, так как у страны-агрессора больше солдат.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, НАТО, Польша, Венгрия, Виктор Орбан, переговоры, Евросоюз, Яцек Чапутович
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