Экс-глава МИД Польши Чапутович: Не только Украине, но и Евросоюзу сложно вести переговоры с Венгрией. Польша игнорирует Орбана

"Сегодня не только Украине, но и Польше, Евросоюзу сложно вести переговоры с Венгрией. У ее правительства особенная позиция, которую можно назвать ревизионистской. Венгры считают, что они понесли несправедливые потери после еще Первой мировой войны, что это должно быть как-то компенсировано. Их не устраивает статус-кво в Европе, что приближает их позицию к российской. При этом я бы не сказал, что они хотят получить новые территории, возможно, венгры просто желают усилить влияние на венгерское меньшинство в других странах, включая Украину", – сказал Чапутович.

По его словам, государства Европейского союза знают позицию венгерских властей и учитывают ее.

"В то же время Венгрия – это прагматичная страна. Она вряд ли будет блокировать инициативы ЕС по Украине. Возвращаясь к тому, что делать. Посмотрите, что делает Польша: она игнорирует [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана. И это может быть очень раздражительным", – подчеркнул Чапутович.