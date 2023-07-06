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Венгрия приняла российского министра и заявила, что хочет "сохранять каналы связи открытыми"

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Сийярто и Мурашко дали совместную пресс-конференцию
Сийярто и Мурашко дали совместную пресс-конференцию
Фото: EPA

Венгрия 5 июля приняла министра здравоохранения России Михаила Мурашко, сообщает Reuters. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провел в Будапеште совместную пресс-конференцию с Мурашко.

По словам Сийярто, Венгрия хотела "сохранить открытыми каналы связи" с Россией и продолжать "разумное и прагматичное сотрудничество". Он в общих чертах осудил войну и призвал к мирным переговорам, но раскритиковал поставки оружия в Украину и не обвинил Россию во вторжении напрямую.

"Мы самым решительным образом осуждаем войну, но в то же время считаем, что поставки оружия продлевают войну", – сказал Сийярто. Он повторил, что Венгрия не будет отправлять оружие в Украину.

По словам Сийярто, ожидается, что российское агентство по ядерной энергии "Росатом" построит два новых реактора на венгерской АЭС "Пакш" к 2030-му и 2031 годам.

Сийярто подтвердил, что Венгрия не поддержит выделение следующего транша Европейского фонда мира, программы помощи ЕС для Украины, до тех пор, пока Киев не исключит венгерский OTP Bank из списка международных спонсоров войны.

В свою очередь, Мурашко заявил, что Москва будет поддерживать работу венгерских компаний, присутствующих в России. Там работают, в частности, OTP и венгерский производитель лекарств Richter.

Визит члена российского правительства в государство – члена ЕС и НАТО – редкое явление, отмечает агентство.

Венгрия во главе с премьер-министром Виктором Орбаном является единственным членом ЕС и блока НАТО, который до сих пор поддерживает тесные отношения с Москвой после того, как Россия вторглась в Украину в 2022 году, пишет Reuters.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ из стран Евросоюза только Венгрия и Австрия отказываются предоставлять Украине вооружение для противостояния российской агрессии, сообщали в МИД Украины.

Венгерские высокопоставленные политики, в частности Орбан, неоднократно делали заявления, которые соответствовали российской пропаганде. В частности, он говорил, что Украина "никогда не выиграет войну", что Россию как ядерную страну "нельзя загонять в угол", что "войну можно закончить только мирными переговорами между Россией и Америкой" и так далее.

В апреле 2023 года Орбан возмутился заявлению генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина станет членом Альянса.

Будапешт не поддерживает санкции ЕС против РФ и неоднократно призывал пересмотреть их. 17 мая Сийярто заявил, что "Украина ведет себя все более враждебно по отношению к Венгрии", поскольку с 1 сентября "венгерские школы в Закарпатье не смогут работать", а венгерский OTP Bank Украина внесла в перечень международных спонсоров терроризма. Глава МИД Венгрии пообещал блокировать любую военную помощь Украине на уровне Европейского союза, пока Киев не отменит статус международного спонсора войны для OTP Bank.

Президент страны-агрессора России Владимир Путин и Сийярто используют похожие пророссийские нарративы, заявил 13 июня официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "бессмысленными аргументами" заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Украина якобы не сможет выиграть войну с Россией, так как у страны-агрессора больше солдат.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Венгрия, Петер Сийярто
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