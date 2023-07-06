Венгрия приняла российского министра и заявила, что хочет "сохранять каналы связи открытыми"

По словам Сийярто, Венгрия хотела "сохранить открытыми каналы связи" с Россией и продолжать "разумное и прагматичное сотрудничество". Он в общих чертах осудил войну и призвал к мирным переговорам, но раскритиковал поставки оружия в Украину и не обвинил Россию во вторжении напрямую.

"Мы самым решительным образом осуждаем войну, но в то же время считаем, что поставки оружия продлевают войну", – сказал Сийярто. Он повторил, что Венгрия не будет отправлять оружие в Украину.

По словам Сийярто, ожидается, что российское агентство по ядерной энергии "Росатом" построит два новых реактора на венгерской АЭС "Пакш" к 2030-му и 2031 годам.

Сийярто подтвердил, что Венгрия не поддержит выделение следующего транша Европейского фонда мира, программы помощи ЕС для Украины, до тех пор, пока Киев не исключит венгерский OTP Bank из списка международных спонсоров войны.

В свою очередь, Мурашко заявил, что Москва будет поддерживать работу венгерских компаний, присутствующих в России. Там работают, в частности, OTP и венгерский производитель лекарств Richter.

Визит члена российского правительства в государство – члена ЕС и НАТО – редкое явление, отмечает агентство.

Венгрия во главе с премьер-министром Виктором Орбаном является единственным членом ЕС и блока НАТО, который до сих пор поддерживает тесные отношения с Москвой после того, как Россия вторглась в Украину в 2022 году, пишет Reuters.