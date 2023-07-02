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ПОЛИТИКА

Премьер Грузии заявил, что Орбан – "настоящий друг страны", и потребовал от грузинского политика "контролировать слова"

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Орбан неоднократно делал заявления, которые соответствовали российской пропаганде
Орбан неоднократно делал заявления, которые соответствовали российской пропаганде
Фото: ЕРА

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана другом Грузии, поддерживающим ее евроинтеграцию. Его слова цитирует 30 июня агентство "Грузия Online".

Гарибашвили комментировал сказанные ранее депутатом Романом Гоциридзе слова, что Орбан – "черт".

"Я услышал оскорбительное заявление одного из ораторов в адрес нашего друга Орбана. Это предосудительный факт. Господин Роман, я призываю вас быть корректными, когда вы говорите о господине Орбане. Господин Виктор Орбан – настоящий друг нашей страны. Он нас поддерживает, поддерживает вступление нашей страны в НАТО, в Европейский союз, и он один из наших стойких сторонников в Европейском союзе. Пожалуйста, контролируйте свои слова, когда упоминаете господина Орбана", – сказал премьер Грузии.

67-летний Гоциридзе – член парламента Грузии от партии "Единое национальное движение", входящей в оппозиционную коалицию "Сила в единстве". 

Грузинский премьер не впервые высказывает похвалы Орбану. В мае, выступая на конференции в Будапеште, он называл венгерского коллегу своим другом, "образцовым политиком" и "христианином-борцом", сообщало "Грузия Online". "Венгерскому народу повезло, что в эту сложную эпоху у него есть мудрый и дальновидный национальный лидер  Виктор Орбан, который защищает интересы своего храброго народа и Венгрии",  – заявлял Гарибашвили. 

Контекст:

Венгрия осудила войну России против Украины, но блокировала санкции ЕС против РФ. Венгерские высокопоставленные политики, в том числе Орбан, неоднократно делали заявления, которые соответствовали российской пропаганде. В частности, Орбан говорил, что Украина "никогда не выиграет войну", что Россию как ядерную страну "нельзя загонять в угол", что "войну можно закончить только мирными переговорами между Россией и Америкой" и так далее.

Также Орбан заявлял, что санкции против России надо пересмотреть. По его мнению, ограничения не "смогли поставить Россию на колени". Он неоднократно призывал пересмотреть их.

В апреле 2023 года Орбан возмутился заявлению генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина станет членом Альянса.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Грузия, оппозиция, Венгрия, депутаты, Виктор Орбан, Ираклий Гарибашвили, Европейский союз, премьер-министр
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