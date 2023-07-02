Премьер Грузии заявил, что Орбан – "настоящий друг страны", и потребовал от грузинского политика "контролировать слова"

Гарибашвили комментировал сказанные ранее депутатом Романом Гоциридзе слова, что Орбан – "черт".

"Я услышал оскорбительное заявление одного из ораторов в адрес нашего друга Орбана. Это предосудительный факт. Господин Роман, я призываю вас быть корректными, когда вы говорите о господине Орбане. Господин Виктор Орбан – настоящий друг нашей страны. Он нас поддерживает, поддерживает вступление нашей страны в НАТО, в Европейский союз, и он один из наших стойких сторонников в Европейском союзе. Пожалуйста, контролируйте свои слова, когда упоминаете господина Орбана", – сказал премьер Грузии.

67-летний Гоциридзе – член парламента Грузии от партии "Единое национальное движение", входящей в оппозиционную коалицию "Сила в единстве".

Грузинский премьер не впервые высказывает похвалы Орбану. В мае, выступая на конференции в Будапеште, он называл венгерского коллегу своим другом, "образцовым политиком" и "христианином-борцом", сообщало "Грузия Online". "Венгерскому народу повезло, что в эту сложную эпоху у него есть мудрый и дальновидный национальный лидер – Виктор Орбан, который защищает интересы своего храброго народа и Венгрии", – заявлял Гарибашвили.