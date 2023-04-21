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"Что?!" Орбан возмутился заявлением генсека НАТО о членстве Украины в Альянсе

Орбан неоднократно делал заявления, которые соответствовали российской пропаганде
Орбан неоднократно делал заявления, которые соответствовали российской пропаганде
Фото: EPA

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о членстве Украины в НАТО. Свое мнение он опубликовал 21 апреля в Twitter.

Столтенберг был с визитом в Украине 20 апреля. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Генсек НАТО заявил, что в Вильнюсе на саммите Североатлантического союза 11−12 июля члены Альянса "подтвердят поддержку Украины так долго, как это будет необходимо".

Также он сказал, что будущее Украины – в НАТО.

"Вопрос членства, гарантий безопасности – это будет важный элемент повестки дня на встрече. НАТО готовится к этому на саммите в Вильнюсе, – подчеркнул Столтенберг. – Будущее Украины – в НАТО. Все члены Альянса с этим согласны. В то же время основное внимание членов НАТО состоит в том, чтобы обеспечить преимущество Украины, чтобы Украина гарантированно продолжала существовать как суверенное демократическое государство в Европе… Поддержка, которую мы предоставляем, делает будущее членство [Украины] в НАТО возможным".

Орбан в своем Twitter распространил публикацию Politico об этом заявлении генсека НАТО и прокомментировал.

"Что?!" – написал он.

Контекст:

Орбан неоднократно делал заявления, которые соответствовали российской пропаганде. В частности, в январе на встрече с журналистами в Будапеште он заявил, что Запад должен понять, что президент России [Владимир Путин] не может позволить себе проиграть войну против Украины. Кроме того, по словам Орбана, РФ не может допустить, чтобы Украина вошла в НАТО. Ранее он говорил, что Украина никогда не выиграет войну – "просто потому, что российская армия имеет асимметричное превосходство"; что правительства в Европе рушатся, "как в домино", а цены на российские энергоносители резко выросли; что "войну можно закончить только мирными переговорами между Россией и Америкой".

24 февраля, в годовщину российского вторжения в Украину, Орбан заявил, что Россия не сможет победить, но отметил, что ядерную страну "нельзя загонять в угол".

Также он не поддерживает санкции ЕС против РФ и неоднократно призывал пересмотреть их.

Среди стран Евросоюза только Венгрия и Австрия отказываются предоставлять Украине свое вооружение для противостояния российской агрессии, сообщили в МИД Украины.

Теги: Киев, Украина, НАТО, Венгрия, Йенс Столтенберг, Виктор Орбан, Вильнюс, Владимир Зеленский
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