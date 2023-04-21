"Что?!" Орбан возмутился заявлением генсека НАТО о членстве Украины в Альянсе

Столтенберг был с визитом в Украине 20 апреля. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Генсек НАТО заявил, что в Вильнюсе на саммите Североатлантического союза 11−12 июля члены Альянса "подтвердят поддержку Украины так долго, как это будет необходимо".

Также он сказал, что будущее Украины – в НАТО.

"Вопрос членства, гарантий безопасности – это будет важный элемент повестки дня на встрече. НАТО готовится к этому на саммите в Вильнюсе, – подчеркнул Столтенберг. – Будущее Украины – в НАТО. Все члены Альянса с этим согласны. В то же время основное внимание членов НАТО состоит в том, чтобы обеспечить преимущество Украины, чтобы Украина гарантированно продолжала существовать как суверенное демократическое государство в Европе… Поддержка, которую мы предоставляем, делает будущее членство [Украины] в НАТО возможным".

Орбан в своем Twitter распространил публикацию Politico об этом заявлении генсека НАТО и прокомментировал.

"Что?!" – написал он.