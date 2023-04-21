"Что?!" Орбан возмутился заявлением генсека НАТО о членстве Украины в Альянсе

Столтенберг был с визитом в Украине 20 апреля. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Генсек НАТО заявил, что в Вильнюсе на саммите Североатлантического союза 11−12 июля члены Альянса "подтвердят поддержку Украины так долго, как это будет необходимо".
Также он сказал, что будущее Украины – в НАТО.
"Вопрос членства, гарантий безопасности – это будет важный элемент повестки дня на встрече. НАТО готовится к этому на саммите в Вильнюсе, – подчеркнул Столтенберг. – Будущее Украины – в НАТО. Все члены Альянса с этим согласны. В то же время основное внимание членов НАТО состоит в том, чтобы обеспечить преимущество Украины, чтобы Украина гарантированно продолжала существовать как суверенное демократическое государство в Европе… Поддержка, которую мы предоставляем, делает будущее членство [Украины] в НАТО возможным".
Орбан в своем Twitter распространил публикацию Politico об этом заявлении генсека НАТО и прокомментировал.
"Что?!" – написал он.
What?! https://t.co/j3mJojHHOl— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) April 21, 2023
Орбан неоднократно делал заявления, которые соответствовали российской пропаганде. В частности, в январе на встрече с журналистами в Будапеште он заявил, что Запад должен понять, что президент России [Владимир Путин] не может позволить себе проиграть войну против Украины. Кроме того, по словам Орбана, РФ не может допустить, чтобы Украина вошла в НАТО. Ранее он говорил, что Украина никогда не выиграет войну – "просто потому, что российская армия имеет асимметричное превосходство"; что правительства в Европе рушатся, "как в домино", а цены на российские энергоносители резко выросли; что "войну можно закончить только мирными переговорами между Россией и Америкой".
24 февраля, в годовщину российского вторжения в Украину, Орбан заявил, что Россия не сможет победить, но отметил, что ядерную страну "нельзя загонять в угол".
Также он не поддерживает санкции ЕС против РФ и неоднократно призывал пересмотреть их.
Среди стран Евросоюза только Венгрия и Австрия отказываются предоставлять Украине свое вооружение для противостояния российской агрессии, сообщили в МИД Украины.