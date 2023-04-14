Орбан назвал Украину "финансово несуществующей". Медведев похвалил венгерского премьера, Николенко ответил

Орбан упомянул Украину, комментируя инфляцию в Венгрии и Европе. По его мнению, от Брюсселя не следует ожидать "прорыва в оказании помощи для сдерживания военной инфляции".
"Украина в финансовом смысле несуществующая страна. Она не может себя финансировать. Вопрос в том, содержим мы Украину или нет. Как только мы говорим "нет", война заканчивается", – высказался Орбан.
Венгерский премьер добавил, что Европа якобы "оплачивает пенсии, зарплаты, образование и здравоохранение" для Украины, которой при этом "нет в европейской экономике".
"Так продолжать до бесконечности нельзя", – заключил Орбан.
Заместитель секретаря совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram уже похвалил Орбана за это заявление.
"Молодец, смело и точно для европейского политика. Можно лишь добавить, что как только закончится западное финансирование, закончится сама Украина. Она ведь никому не нужна", – в очередной раз высказался Медведев.
Спикер МИД Украины Олег Николенко в Facebook, комментируя заявление венгерского премьер-министра, посоветовал Орбану "посмотреть правде в глаза".
"Очередное антиукраинское заявление. Совершенно не удивляемся, что оно получило мгновенную одобрительную реакцию в Москве", – ответил Николенко.
По его словам, выглядит циничным, когда венгерское руководство комментирует финансовые вопросы других стран в то время, когда сама Венгрия получает "немалые деньги" от ЕС для поддержания своей экономической стабильности.
"Призываем Виктора Орбана взглянуть правде в глаза: поддержка Украины – не благотворительность. Поддерживая Украину, Европа инвестирует прежде всего в собственную безопасность. Венгерские власти должны быть благодарны за то, что на фоне беспрецедентной российской агрессии украинцы ценой собственных жизней держат мирное небо над Будапештом и другими европейскими городами", – заметил Николенко.
ЕС в течение продолжительного времени критикует состояние венгерской демократии.
В 2013 году евродепутаты приняли так называемый отчет Тавареша, в котором говорилось о рисках для независимости судебной системы Венгрии, свободы СМИ, избирательной системы, свободы вероисповедания и прав меньшинств.
В 2018 году Европарламент утвердил резолюцию с призывом к Совету Европейского союза применить против Венгрии ст. 7 Договора о Евросоюзе, которая предполагает ограничение члена союза в некоторых правах, в частности праве голоса в Совете ЕС.
Власти Венгрии подверглись критике также за то, что в течение последних лет они активно ограничивают права представителей ЛГБТ и трансгендеров. Весной 2020 года парламент страны принял закон, запрещающий трансгендерам менять пол, пишет The Guardian. В декабре 2020 года парламент Венгрии внес поправку в конституцию, согласно которой матерью может быть только женщина, отцом – только мужчина, а в июне 2021-го в стране приняли закон о запрете "гей-пропаганды" в школах.
В итоге в декабре 2023-го ЕС заблокировал €22 млрд для Венгрии до тех пор, пока страна не проведет демократические реформы.
Как отмечает Reuters, в ЕС также недовольны поведением Орбана, который поддерживает тесные связи с президентом РФ Владимиром Путиным и "угрожает лишить ЕС единства, необходимого для введения и сохранения санкций против России за ведение войны против Украины".