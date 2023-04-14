ГОРДОН
 
 
МИР

Орбан назвал Украину "финансово несуществующей". Медведев похвалил венгерского премьера, Николенко ответил

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Орбан в очередной раз позволил себе резонансное высказывание относительно Украины
Орбан в очередной раз позволил себе резонансное высказывание относительно Украины
Фото: EPA

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина якобы не способна финансировать свои потребности и противостоит России в войне будто бы только за счет средств партнеров. Об этом 14 апреля сообщает 24.hu.

Орбан  упомянул Украину, комментируя инфляцию в Венгрии и Европе. По его мнению, от Брюсселя не следует ожидать "прорыва в оказании помощи для сдерживания военной инфляции".

"Украина в финансовом смысле несуществующая страна. Она не может себя финансировать. Вопрос в том, содержим мы Украину или нет. Как только мы говорим "нет", война заканчивается", – высказался Орбан.

Венгерский премьер добавил, что Европа якобы "оплачивает пенсии, зарплаты, образование и здравоохранение" для Украины, которой при этом "нет в европейской экономике".

"Так продолжать до бесконечности нельзя", – заключил Орбан.

Заместитель секретаря совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram уже похвалил Орбана за это заявление.

"Молодец, смело и точно для европейского политика. Можно лишь добавить, что как только закончится западное финансирование, закончится сама Украина. Она ведь никому не нужна", – в очередной раз высказался Медведев.

Спикер МИД Украины Олег Николенко в Facebook, комментируя заявление венгерского премьер-министра, посоветовал Орбану "посмотреть правде в глаза".

"Очередное антиукраинское заявление. Совершенно не удивляемся, что оно получило мгновенную одобрительную реакцию в Москве", – ответил Николенко.

По его словам, выглядит циничным, когда венгерское руководство комментирует финансовые вопросы других стран в то время, когда сама Венгрия получает "немалые деньги" от ЕС для поддержания своей экономической стабильности.

"Призываем Виктора Орбана взглянуть правде в глаза: поддержка Украины – не благотворительность. Поддерживая Украину, Европа инвестирует прежде всего в собственную безопасность. Венгерские власти должны быть благодарны за то, что на фоне беспрецедентной российской агрессии украинцы ценой собственных жизней держат мирное небо над Будапештом и другими европейскими городами", – заметил Николенко.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid032y3AdpqXagcHb8k5pNXrD9ykomhc5tLjhNKmPEa2oMbEpE51tMRtciH2ozqob9DKl

Контекст:

ЕС в течение продолжительного времени критикует состояние венгерской демократии.

В 2013 году евродепутаты приняли так называемый отчет Тавареша, в котором говорилось о рисках для независимости судебной системы Венгрии, свободы СМИ, избирательной системы, свободы вероисповедания и прав меньшинств. 

В 2018 году Европарламент утвердил резолюцию с призывом к Совету Европейского союза применить против Венгрии ст. 7 Договора о Евросоюзе, которая предполагает ограничение члена союза в некоторых правах, в частности праве голоса в Совете ЕС.

Власти Венгрии подверглись критике также за то, что в течение последних лет они активно ограничивают права представителей ЛГБТ и трансгендеров. Весной 2020 года парламент страны принял закон, запрещающий трансгендерам менять пол, пишет The Guardian. В декабре 2020 года парламент Венгрии внес поправку в конституцию, согласно которой матерью может быть только женщина, отцом – только мужчина, а в июне 2021-го в стране приняли закон о запрете "гей-пропаганды" в школах.

В итоге в декабре 2023-го ЕС заблокировал €22 млрд для Венгрии до тех пор, пока страна не проведет демократические реформы.

Как отмечает Reuters, в ЕС также недовольны поведением Орбана, который поддерживает тесные связи с президентом РФ Владимиром Путиным и "угрожает лишить ЕС единства, необходимого для введения и сохранения санкций против России за ведение войны против Украины".

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Украина, инфляция, экономика, МИД Украины, Венгрия, Москва, Виктор Орбан, деньги, политика, финансовая помощь, Европа, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, финансы, Евросоюз, финансирование, Олег Николенко, премьер-министр, критика, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Каменских впервые высказалась о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму в обмен на карьеру
Каменских впервые высказалась о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму в обмен на карьеру
Галина ГРИШИНА
"Не дождетесь!" Данилко прокомментировал слухи о своем здоровье, которые распускают российские пропагандисты, чтобы сорвать тур по США
"Не дождетесь!" Данилко прокомментировал слухи о своем здоровье, которые распускают российские пропагандисты, чтобы сорвать тур по США
Галина ГРИШИНА
Брови, как у жены принца Уильяма. Эксперт рассказала о трендовой технике окрашивания бровей, благодаря которой они выглядят безупречно
Брови, как у жены принца Уильяма. Эксперт рассказала о трендовой технике окрашивания бровей, благодаря которой они выглядят безупречно
Галина ГРИШИНА
Главного дирижера Одесской оперы уволили за совместное фото с мужем путинистки Нетребко. Он заявил, что "муж за жену не в ответе"
Главного дирижера Одесской оперы уволили за совместное фото с мужем путинистки Нетребко. Он заявил, что "муж за жену не в ответе"
Галина ГРИШИНА
57-летняя Херли снялась в крошечном леопардовом бикини. Фото
57-летняя Херли снялась в крошечном леопардовом бикини. Фото
"Попробуйте эту подкормку, и малина начнет радовать богатым урожаем". Садовод рассказал, как готовить раствор из куриного помета для полива
"Попробуйте эту подкормку, и малина начнет радовать богатым урожаем". Садовод рассказал, как готовить раствор из куриного помета для полива
Галина ГРИШИНА
"Лучшие моменты с моей любовью". Налчаджиоглу показал, как развлекается на пляже со своей девушкой
"Лучшие моменты с моей любовью". Налчаджиоглу показал, как развлекается на пляже со своей девушкой
Совет для женщин за 50 лет. Стилист рассказала, какими темными цветами в гардеробе заменить черный
Совет для женщин за 50 лет. Стилист рассказала, какими темными цветами в гардеробе заменить черный
"Вы доказали всему миру – Украину не надо трогать". Хэмилл пообщался с украинскими защитниками. Актер уже собрал на дроны $705 тыс.
"Вы доказали всему миру – Украину не надо трогать". Хэмилл пообщался с украинскими защитниками. Актер уже собрал на дроны $705 тыс.
Галина ГРИШИНА
Как вынуть выпечку из формы, если она прилипла
Как вынуть выпечку из формы, если она прилипла
"Его хочется есть еще и еще!" Салат, напоминающий "Оливье", но с другими ингредиентами
"Его хочется есть еще и еще!" Салат, напоминающий "Оливье", но с другими ингредиентами
"Бунито". Пошаговый рецепт приготовления легкого и очень вкусного салата всего из четырех продуктов
"Бунито". Пошаговый рецепт приготовления легкого и очень вкусного салата всего из четырех продуктов
Галина ГРИШИНА
Мишина села в позу лотоса перед камерой и показала себя с утра. Фото
Мишина села в позу лотоса перед камерой и показала себя с утра. Фото
Как посадить на своем огороде голубику, чтобы получить лучший результат
Как посадить на своем огороде голубику, чтобы получить лучший результат
Парный маникюр. Какой дизайн выбрали Ким Кардашян и ее дочь
Парный маникюр. Какой дизайн выбрали Ким Кардашян и ее дочь
  "Если ты маленький мальчик, иди лучше работать на завод". Wellboy после заявления экс-продюсера Триплова назвал шоу-бизнес "гнилью"
  "Если ты маленький мальчик, иди лучше работать на завод". Wellboy после заявления экс-продюсера Триплова назвал шоу-бизнес "гнилью"
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
45-летняя Камалия сообщила о разводе с 67-летним мужем после 20 лет брака и рассказала о конфликте с ним (188328)
2
"Планируйте только две вещи". Саливанчук снялась в красном прозрачном бюстгальтере и рассказала о счастье (85803)
3
Комаровский ответил, считает ли Зеленского хорошим отцом: Однозначно доминировала Лена. И продолжает решать (69435)
4
Эту обувь не стоит носить женщинам старше 50 лет, если они хотят выглядеть моложе и элегантнее. Комментарий модного эксперта (69395)
5
"Мы не вместе". Журналисты обнародовали переписку с Каменских, в которой она обсуждает Потапа (68498)
6
Самая лучшая глазурь для паски, которая не липнет к рукам и не крошится при нарезке. Рецепт из простых продуктов (49558)
7
В старой куртке и снова без Потапа. Каменских после жалоб на лишний вес вышла на пробежку (46553)
8
49-летняя Клум в плавках показала объятия с 33-летним мужем. Фото (46328)
 
 
 
 