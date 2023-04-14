Орбан назвал Украину "финансово несуществующей". Медведев похвалил венгерского премьера, Николенко ответил

Орбан в очередной раз позволил себе резонансное высказывание относительно Украины Фото: EPA

Орбан упомянул Украину, комментируя инфляцию в Венгрии и Европе. По его мнению, от Брюсселя не следует ожидать "прорыва в оказании помощи для сдерживания военной инфляции".

"Украина в финансовом смысле несуществующая страна. Она не может себя финансировать. Вопрос в том, содержим мы Украину или нет. Как только мы говорим "нет", война заканчивается", – высказался Орбан.

Венгерский премьер добавил, что Европа якобы "оплачивает пенсии, зарплаты, образование и здравоохранение" для Украины, которой при этом "нет в европейской экономике".

"Так продолжать до бесконечности нельзя", – заключил Орбан.

Заместитель секретаря совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram уже похвалил Орбана за это заявление.

"Молодец, смело и точно для европейского политика. Можно лишь добавить, что как только закончится западное финансирование, закончится сама Украина. Она ведь никому не нужна", – в очередной раз высказался Медведев.

Спикер МИД Украины Олег Николенко в Facebook, комментируя заявление венгерского премьер-министра, посоветовал Орбану "посмотреть правде в глаза".

"Очередное антиукраинское заявление. Совершенно не удивляемся, что оно получило мгновенную одобрительную реакцию в Москве", – ответил Николенко.

По его словам, выглядит циничным, когда венгерское руководство комментирует финансовые вопросы других стран в то время, когда сама Венгрия получает "немалые деньги" от ЕС для поддержания своей экономической стабильности.

"Призываем Виктора Орбана взглянуть правде в глаза: поддержка Украины – не благотворительность. Поддерживая Украину, Европа инвестирует прежде всего в собственную безопасность. Венгерские власти должны быть благодарны за то, что на фоне беспрецедентной российской агрессии украинцы ценой собственных жизней держат мирное небо над Будапештом и другими европейскими городами", – заметил Николенко.