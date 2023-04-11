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"Вопрос не политического вкуса, а физики". Глава МИД Венгрии приехал в Москву и встретился с министром энергетики РФ

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Сийярто обсудил поставки российского газа в Венгрию с министром энергетики РФ
Сийярто обсудил поставки российского газа в Венгрию с министром энергетики РФ
Фото: Szijjártó Péter / Facebook

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 11 апреля в Москве (Россия) встретился с министром энергетики РФ Александром Новаком. Об этом Сийярто сообщил в Facebook.

"На повестке стоят серьезные вопросы: физическая и техническая безопасность газопровода "Турецкий поток", по которому в нашу страну подается природный газ, обеспечение транзитных поставок по нефтепроводу "Барацаг", по которому идет наша нефть, предотвращение санкций и угрозы атомной отрасли", – сообщил Сийярто.

https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/posts/757784905814805

Глава венгерского МИД также сообщал, что встретится с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым.

"Безопасность энергоснабжения Венгрии требует бесперебойных поставок газа, сырой нефти и ядерного топлива. Для выполнения этих трех условий венгерско-российское энергетическое сотрудничество должно быть беспрепятственным. Это вопрос не политического вкуса, а физики", – заявил Сийярто.

https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/posts/757757439150885

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу. 

В то же время Венгрия заявляла, что не может прекратить сотрудничество. В июле 2022 года Сийярто сказал, что Венгрия не может отказаться от российской нефти, потому что "это физически невозможно".

Теги: Россия, МИД, энергетика, Венгрия, физика, МИД Венгрии, нефтепровод, Петер Сийярто, российский газ, сотрудничество
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