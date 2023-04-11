"Вопрос не политического вкуса, а физики". Глава МИД Венгрии приехал в Москву и встретился с министром энергетики РФ

"На повестке стоят серьезные вопросы: физическая и техническая безопасность газопровода "Турецкий поток", по которому в нашу страну подается природный газ, обеспечение транзитных поставок по нефтепроводу "Барацаг", по которому идет наша нефть, предотвращение санкций и угрозы атомной отрасли", – сообщил Сийярто.

Глава венгерского МИД также сообщал, что встретится с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым.

"Безопасность энергоснабжения Венгрии требует бесперебойных поставок газа, сырой нефти и ядерного топлива. Для выполнения этих трех условий венгерско-российское энергетическое сотрудничество должно быть беспрепятственным. Это вопрос не политического вкуса, а физики", – заявил Сийярто.