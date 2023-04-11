США могут наказать Венгрию санкциями против "влиятельных лиц" – СМИ

По данным издания, объявление о санкциях может прозвучать 12 апреля Фото: depositphotos.com

По данным издания, объявление о санкциях может прозвучать уже в среду, 12 апреля, потому что на этот день назначена пресс-конференция посла США в Венгрии Дэвида Прессмана. Посольство не объявляло, о чем будет говорить дипломат.

По словам источников 444.hu, может повториться ситуация 2014 года, когда США запретили въезд восьми венгерским действующим и бывшим чиновникам на фоне ухудшения отношений Вашингтона и Будапешта.

Как отмечают журналисты, в последние месяцы между США и Венгрией продолжаются дипломатические конфликты, прежде всего связанные с нападками на американского посла.

К примеру, в начале февраля Прессман резко раскритиковал венгерское правительство, которое говорит о содействии миру, но продолжает выражать взгляды, поддерживаемые президентом России Владимиром Путиным.

А недавно он указал на двойные стандарты Орбана, который в Twitter публично поддержал экс-президента США Дональда Трампа.

Венгерский премьер в свою очередь в обращении к нации в феврале называл Прессмана (Pressman) тем, кто давит на его правительство (the pressman), и шутил, не будут ли следующего посла в Будапеште звать Пуччини (намек на путч).