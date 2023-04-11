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США могут наказать Венгрию санкциями против "влиятельных лиц" – СМИ

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По данным издания, объявление о санкциях может прозвучать 12 апреля
По данным издания, объявление о санкциях может прозвучать 12 апреля
Фото: depositphotos.com

США могут в ближайшее время анонсировать санкции против венгерских "влиятельных граждан" на фоне значительного ухудшения двусторонних отношений и критики действий венгерского правительства Виктора Орбана. Об этом сообщило венгерское издание 444.hu со ссылкой на несколько дипломатических источников.

По данным издания, объявление о санкциях может прозвучать уже в среду, 12 апреля, потому что на этот день назначена пресс-конференция посла США в Венгрии Дэвида Прессмана. Посольство не объявляло, о чем будет говорить дипломат.

По словам источников 444.hu, может повториться ситуация 2014 года, когда США запретили въезд восьми венгерским действующим и бывшим чиновникам на фоне ухудшения отношений Вашингтона и Будапешта.

Как отмечают журналисты, в последние месяцы между США и Венгрией продолжаются дипломатические конфликты, прежде всего связанные с нападками на американского посла.

К примеру, в начале февраля Прессман резко раскритиковал венгерское правительство, которое говорит о содействии миру, но продолжает выражать взгляды, поддерживаемые президентом России Владимиром Путиным.

А недавно он указал на двойные стандарты Орбана, который в Twitter публично поддержал экс-президента США Дональда Трампа.

Венгерский премьер в свою очередь в обращении к нации в феврале называл Прессмана (Pressman) тем, кто давит на его правительство (the pressman), и шутил, не будут ли следующего посла в Будапеште звать Пуччини (намек на путч).

Контекст:

Власти Венгрии регулярно выступают с пророссийскими заявлениями в отношении Украины. Например, премьер страны Виктор Орбан сказал в июле 2022-го, что Украина никогда не выиграет войну – "просто потому, что российская армия имеет асимметричное превосходство". А 14 октября Орбан в очередной раз призвал к мирным переговорам РФ и Украину

Среди стран Евросоюза только Венгрия и Австрия отказываются предоставлять Украине свое вооружение для противодействия российской агрессии. Кроме того, Будапешт отказалась участвовать в совместной с ЕС закупке боеприпасов для ВСУ.

Также Венгрия выступила против коллективного одобрения Евросоюзом ордера на арест президента РФ Владимира Путина.

В то же время Венгрия входит в список "недружественных" стран РФ. В нем уже более 50 государств.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СМИ, США, санкции, Венгрия, Виктор Орбан, Вашингтон, Будапешт
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