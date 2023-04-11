США могут наказать Венгрию санкциями против "влиятельных лиц" – СМИ

По данным издания, объявление о санкциях может прозвучать уже в среду, 12 апреля, потому что на этот день назначена пресс-конференция посла США в Венгрии Дэвида Прессмана. Посольство не объявляло, о чем будет говорить дипломат.
По словам источников 444.hu, может повториться ситуация 2014 года, когда США запретили въезд восьми венгерским действующим и бывшим чиновникам на фоне ухудшения отношений Вашингтона и Будапешта.
Как отмечают журналисты, в последние месяцы между США и Венгрией продолжаются дипломатические конфликты, прежде всего связанные с нападками на американского посла.
К примеру, в начале февраля Прессман резко раскритиковал венгерское правительство, которое говорит о содействии миру, но продолжает выражать взгляды, поддерживаемые президентом России Владимиром Путиным.
А недавно он указал на двойные стандарты Орбана, который в Twitter публично поддержал экс-президента США Дональда Трампа.
Венгерский премьер в свою очередь в обращении к нации в феврале называл Прессмана (Pressman) тем, кто давит на его правительство (the pressman), и шутил, не будут ли следующего посла в Будапеште звать Пуччини (намек на путч).
Власти Венгрии регулярно выступают с пророссийскими заявлениями в отношении Украины. Например, премьер страны Виктор Орбан сказал в июле 2022-го, что Украина никогда не выиграет войну – "просто потому, что российская армия имеет асимметричное превосходство". А 14 октября Орбан в очередной раз призвал к мирным переговорам РФ и Украину.
Среди стран Евросоюза только Венгрия и Австрия отказываются предоставлять Украине свое вооружение для противодействия российской агрессии. Кроме того, Будапешт отказалась участвовать в совместной с ЕС закупке боеприпасов для ВСУ.
Также Венгрия выступила против коллективного одобрения Евросоюзом ордера на арест президента РФ Владимира Путина.
В то же время Венгрия входит в список "недружественных" стран РФ. В нем уже более 50 государств.