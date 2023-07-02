Кулеба о заявлении Орбана: Я устал опровергать эти бессмысленные аргументы

"Я устал опровергать эти бессмысленные аргументы. Мы с самого начала слышали, что Украина обречена. Каждый раз, когда мы добиваемся успеха на поле боя, эти голоса становятся тише, но потом возвращаются. Это все бла-бла-бла. Эти люди говорят, чтобы говорить, чтобы продвигать свои повествования, пока мы прокладываем путь к победе", – сказал он.

Кулеба считает, что Орбан не является союзником президента страны-агрессора РФ Владимира Путина.

"Надеюсь, он все еще союзник ЕС и НАТО. Но политическое понимание очень похоже в его кабинете и в Кремле", – сказал он.