Кулеба о заявлении Орбана: Я устал опровергать эти бессмысленные аргументы

"Я устал опровергать эти бессмысленные аргументы. Мы с самого начала слышали, что Украина обречена. Каждый раз, когда мы добиваемся успеха на поле боя, эти голоса становятся тише, но потом возвращаются. Это все бла-бла-бла. Эти люди говорят, чтобы говорить, чтобы продвигать свои повествования, пока мы прокладываем путь к победе", – сказал он.
Кулеба считает, что Орбан не является союзником президента страны-агрессора РФ Владимира Путина.
"Надеюсь, он все еще союзник ЕС и НАТО. Но политическое понимание очень похоже в его кабинете и в Кремле", – сказал он.
После начала полномасштабного вторжения РФ из стран Евросоюза только Венгрия и Австрия отказываются предоставлять Украине вооружение для противостояния российской агрессии, сообщали в МИД Украины.
Венгерские высокопоставленные политики, в частности Орбан, неоднократно делали заявления, которые соответствовали российской пропаганде. В частности, он говорил, что Украина "никогда не выиграет войну", что Россию как ядерную страну "нельзя загонять в угол", что "войну можно закончить только мирными переговорами между Россией и Америкой" и так далее.
В апреле 2023 года Орбан возмутился заявлению генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина станет членом Альянса.
Будапешт не поддерживает санкции ЕС против РФ и неоднократно призывал пересмотреть их. 17 мая министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что "Украина ведет себя все более враждебно по отношению к Венгрии", поскольку с 1 сентября "венгерские школы в Закарпатье не смогут работать", а венгерский OTP Bank Украина внесла в перечень международных спонсоров терроризма. Глава МИД Венгрии пообещал блокировать любую военную помощь Украине на уровне Европейского союза, пока Киев не отменит статус международного спонсора войны для OTP Bank.
Орбан в начале июня призывал не допустить контрнаступления Украины. Кулеба ответил, что Украина хочет справедливого мира, который будет предусматривать прежде всего восстановление территориальной целостности.