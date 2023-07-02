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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба о заявлении Орбана: Я устал опровергать эти бессмысленные аргументы

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Кулеба ответил Орбану
Кулеба ответил Орбану
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданиям Bild, Welt и Politico, опубликованном 1 июля, прокомментировал недавнее заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Украина якобы не сможет выиграть войну с Россией, так как у страны-агрессора больше солдат.

"Я устал опровергать эти бессмысленные аргументы. Мы с самого начала слышали, что Украина обречена. Каждый раз, когда мы добиваемся успеха на поле боя, эти голоса становятся тише, но потом возвращаются. Это все бла-бла-бла. Эти люди говорят, чтобы говорить, чтобы продвигать свои повествования, пока мы прокладываем путь к победе", – сказал он.

Кулеба считает, что Орбан не является союзником президента страны-агрессора РФ Владимира Путина.

"Надеюсь, он все еще союзник ЕС и НАТО. Но политическое понимание очень похоже в его кабинете и в Кремле", – сказал он.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ из стран Евросоюза только Венгрия и Австрия отказываются предоставлять Украине вооружение для противостояния российской агрессии, сообщали в МИД Украины.

Венгерские высокопоставленные политики, в частности Орбан, неоднократно делали заявления, которые соответствовали российской пропаганде. В частности, он говорил, что Украина "никогда не выиграет войну", что Россию как ядерную страну "нельзя загонять в угол", что "войну можно закончить только мирными переговорами между Россией и Америкой" и так далее.

В апреле 2023 года Орбан возмутился заявлению генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина станет членом Альянса.

Будапешт не поддерживает санкции ЕС против РФ и неоднократно призывал пересмотреть их17 мая министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что "Украина ведет себя все более враждебно по отношению к Венгрии", поскольку с 1 сентября "венгерские школы в Закарпатье не смогут работать", а венгерский OTP Bank Украина внесла в перечень международных спонсоров терроризмаГлава МИД Венгрии пообещал блокировать любую военную помощь Украине на уровне Европейского союза, пока Киев не отменит статус международного спонсора войны для OTP Bank.

Орбан в начале июня призывал не допустить контрнаступления Украины. Кулеба ответил, что Украина хочет справедливого мира, который будет предусматривать прежде всего восстановление территориальной целостности. 

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Дмитрий Кулеба, война России против Украины
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