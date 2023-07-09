"Работаем, чтобы решения саммита НАТО были выигрышными для всех". Кулеба провел разговор с Блинкеном

Кулеба назвал разговор продуктивным и отметил, что он состоялся накануне саммита НАТО, который пройдет 11–12 июля в Вильнюсе.
"Осталось 48 часов, и мы работаем над тем, чтобы его окончательные решения были выигрышными для всех: Украины, НАТО и глобальной безопасности. Я также поблагодарил США за еще один новаторский оборонный пакет, который включает столь необходимые боеприпасы", – заявил министр.
I had a productive call with @SecBlinken ahead of Vilnius. With 48 hours left, we are working to make its final decisions a win for all: Ukraine, NATO, and global security. I also thanked the U.S. for another ground-breaking defense package, which includes much-needed ammunition.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 9, 2023
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того как президент РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.
1 июня 2023 года на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове Зеленский отметил необходимость определения странами – членами Альянса четкого алгоритма движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.
Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля подписали 23 страны из 31, входящей в блок.