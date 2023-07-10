США, Британия, Франция и Германия на саммите НАТО хотят предоставить Украине "гарантии", страны Восточной Европы настаивают на членстве – Politico

По данным издания, ведущие члены НАТО обсуждают с Киевом вопрос создания "зонтика" для стран, которые готовы регулярно предоставлять Украине военную помощь Фото: ЕРА

По данным издания, США, Великобритания, Франция и Германия несколько недель обсуждают с Киевом вопрос создания "зонтика" для стран, которые готовы регулярно предоставлять Украине военную помощь, и хотят представить данный план уже на саммите в Вильнюсе. Этот вариант является частью более широких переговоров в НАТО с несколькими группами стран по поводу того, как западные союзники должны поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.

Как отмечают собеседники Politico, с позицией ведущих стран НАТО не согласны государства из Восточной Европы – они настаивают на том, чтобы Украина получила быстрый путь к членству в Альянсе, даже несмотря на продолжающиеся боевые действия.

По словам одного из французских чиновников, "дискуссия продолжается, она достаточно прогрессирует, даже очень прогрессирует, и мы очень надеемся, что ее удастся завершить до конца саммита".

Высокопоставленный дипломат НАТО отметил, что сейчас идут "неистовые переговоры в последнюю минуту" о том, "как это должно выглядеть".

Источники издания не исключают, что в конечном итоге все может свестись к обещаниям продолжать предоставлять Украине значительную помощь в виде вооружения, оборудования, обучения военных, финансирования и передачи разведданных.

Дипломат НАТО пояснил, что многие детали этой поддержки оставят на потом. По его словам, каждая заинтересованная страна должна будет в двустороннем порядке определить с Украиной, "какими будут ее обязательства, поскольку это может быть что угодно – от противовоздушной обороны до танков".

О том, что страны НАТО могут принять индивидуальные декларации по Украине, в закрытой статье сообщает Financial Times, ее цитирует Русская служба ВВС. По данным издания, США, Германия, Франция и Великобритания возьмут на себя личные обязательства по предоставлению помощи Украине вместо решения о приеме страны в Альянс.

По информации Financial Times, индивидуальные обязательства означают, что Украине обеспечат дальнейшие военные поставки, разведданные и помощь в реформе всей оборонной политики.