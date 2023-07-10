США, Британия, Франция и Германия на саммите НАТО хотят предоставить Украине "гарантии", страны Восточной Европы настаивают на членстве – Politico

По данным издания, США, Великобритания, Франция и Германия несколько недель обсуждают с Киевом вопрос создания "зонтика" для стран, которые готовы регулярно предоставлять Украине военную помощь, и хотят представить данный план уже на саммите в Вильнюсе. Этот вариант является частью более широких переговоров в НАТО с несколькими группами стран по поводу того, как западные союзники должны поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.
Как отмечают собеседники Politico, с позицией ведущих стран НАТО не согласны государства из Восточной Европы – они настаивают на том, чтобы Украина получила быстрый путь к членству в Альянсе, даже несмотря на продолжающиеся боевые действия.
По словам одного из французских чиновников, "дискуссия продолжается, она достаточно прогрессирует, даже очень прогрессирует, и мы очень надеемся, что ее удастся завершить до конца саммита".
Высокопоставленный дипломат НАТО отметил, что сейчас идут "неистовые переговоры в последнюю минуту" о том, "как это должно выглядеть".
Источники издания не исключают, что в конечном итоге все может свестись к обещаниям продолжать предоставлять Украине значительную помощь в виде вооружения, оборудования, обучения военных, финансирования и передачи разведданных.
Дипломат НАТО пояснил, что многие детали этой поддержки оставят на потом. По его словам, каждая заинтересованная страна должна будет в двустороннем порядке определить с Украиной, "какими будут ее обязательства, поскольку это может быть что угодно – от противовоздушной обороны до танков".
О том, что страны НАТО могут принять индивидуальные декларации по Украине, в закрытой статье сообщает Financial Times, ее цитирует Русская служба ВВС. По данным издания, США, Германия, Франция и Великобритания возьмут на себя личные обязательства по предоставлению помощи Украине вместо решения о приеме страны в Альянс.
По информации Financial Times, индивидуальные обязательства означают, что Украине обеспечат дальнейшие военные поставки, разведданные и помощь в реформе всей оборонной политики.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того как президент РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.
1 июня 2023 года на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове Зеленский отметил необходимость определения странами – членами Альянса четкого алгоритма движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.
Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля подписали 23 страны из 31, входящей в блок.
10 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что союзники по НАТО достигли консенсуса, который позволит Украине вступить в Альянс без выполнения плана действий по членству.