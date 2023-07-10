"Байден путает. И будут последствия". Волкер не согласился с президентом США, что Украина не готова к вступлению в НАТО

В опубликованном 7 июля интервью CNN Байден заявил о предоставлении Украине гарантий безопасности по израильскому принципу и объяснил необходимость поставок Киеву кассетных боеприпасов. Вместе с тем он выразил мнение, что Украина не готова войти в оборонный блок и у стран-участниц нет единого мнения на этот счет.

Волкер, в свою очередь, написал, что глава Белого дома "все перепутал" и у этого будут последствия.

"Дело не в том, что Украина не готова к членству в НАТО. Это НАТО не готово принять Украину. И это еще аукнется", – считает дипломат.