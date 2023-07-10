"Байден путает. И будут последствия". Волкер не согласился с президентом США, что Украина не готова к вступлению в НАТО

В опубликованном 7 июля интервью CNN Байден заявил о предоставлении Украине гарантий безопасности по израильскому принципу и объяснил необходимость поставок Киеву кассетных боеприпасов. Вместе с тем он выразил мнение, что Украина не готова войти в оборонный блок и у стран-участниц нет единого мнения на этот счет.
Волкер, в свою очередь, написал, что глава Белого дома "все перепутал" и у этого будут последствия.
"Дело не в том, что Украина не готова к членству в НАТО. Это НАТО не готово принять Украину. И это еще аукнется", – считает дипломат.
@POTUS has it backwards. It is not that #Ukraine is not ready for #NATO membership. It is NATO that is not ready to admit Ukraine. And that will come back to haunt. @cepa @cnn @FareedZakaria https://t.co/2X18JU2puO— Kurt Volker (@kvolker) July 9, 2023
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того как президент РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.
1 июня 2023 года на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове Зеленский отметил необходимость определения странами – членами Альянса четкого алгоритма движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.
Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля подписали 23 страны из 31, входящей в блок.
10 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что союзники по НАТО достигли консенсуса, который позволит Украине вступить в Альянс без выполнения плана действий по членству.