В Белом доме объяснили слова Байдена о гарантиях безопасности Украине, "как Израилю"

Отвечая на вопрос, что подразумевают формат помощи, "как Израилю", который анонсировал американский президент Джо Байден, Салливан заявил, что это будет "многосторонняя структура с участием США и других союзников".
"Речь идет о двусторонних обязательствах по безопасности с Украиной в долгосрочной перспективе, что означает, что Соединенные Штаты будут готовы предоставить различные формы военной помощи, разведки и обмена информацией, киберподдержки и других форм материальной поддержки, чтобы Украина могла защитить себя и сдержать будущую агрессию", – сказал он.
Салливан отметил, что после обсуждения в Вильнюсе стороны перейдут к деталям, согласованию с Украиной условий этой поддержки, ее продолжительности и специфики. Советник Белого дома подчеркнул, что это потребует одобрения американских законодателей, которые должны утвердить новые расходы.
"В конечном итоге это потребует очень тесного сотрудничества с Конгрессом, поскольку для эффективного оказания такой поддержки необходимы ресурсы", – добавил он.
В интервью CNN, которое вышло 7 июля, Байден заявил, что Украина не готова к вступлению в НАТО. "Я не думаю, что она готова к членству в НАТО", – сказал Байден и добавил, что в Альянсе, по его мнению, нет единства на этот счет.
Он также заявил, что Украина со временем обязательно войдет в оборонный блок, а до конца российской агрессии ей будет предложен "рациональный путь". "И пока идет этот процесс, потребуется время, чтобы гарантировать безопасность. Всю ту безопасность, которую мы обеспечиваем Израилю, предоставляя оружие, необходимое для того, чтобы он мог защитить себя", – добавил глава Белого дома.