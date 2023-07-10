В Белом доме объяснили слова Байдена о гарантиях безопасности Украине, "как Израилю"

Отвечая на вопрос, что подразумевают формат помощи, "как Израилю", который анонсировал американский президент Джо Байден, Салливан заявил, что это будет "многосторонняя структура с участием США и других союзников".

"Речь идет о двусторонних обязательствах по безопасности с Украиной в долгосрочной перспективе, что означает, что Соединенные Штаты будут готовы предоставить различные формы военной помощи, разведки и обмена информацией, киберподдержки и других форм материальной поддержки, чтобы Украина могла защитить себя и сдержать будущую агрессию", – сказал он.

Салливан отметил, что после обсуждения в Вильнюсе стороны перейдут к деталям, согласованию с Украиной условий этой поддержки, ее продолжительности и специфики. Советник Белого дома подчеркнул, что это потребует одобрения американских законодателей, которые должны утвердить новые расходы.

"В конечном итоге это потребует очень тесного сотрудничества с Конгрессом, поскольку для эффективного оказания такой поддержки необходимы ресурсы", – добавил он.