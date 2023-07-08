Байден о кассетных боеприпасах для Украины: Очень трудное решение. Думаю, что они им нужны

Он рассказал, что обсуждал этот вопрос с союзниками США, а также с представителями Конгресса.

Как указал CNN, кассетные боеприпасы будут совместимы с американскими 155-миллиметровыми гаубицами, которые Украина получила от США ранее.

По словам Байдена, отправка кассетных боеприпасов в Украину продлится в течение "переходного периода", пока США не нарастят объемы производства 155-мм снарядов.

Байден добавил, что война в Украине – "это война за боеприпасы", а у украинцев "заканчиваются эти боеприпасы", в то же время у США их "не хватает".

"У них либо есть оружие, чтобы… не дать им [россиянам] остановить украинское наступление, либо нет. И я думаю, что оно им нужно", – резюмировал президент США.

Специализированный портал Defence Express объяснял, что DPICM – это артиллерийские снаряды с кассетной боевой частью. Субэлементы такого боеприпаса калибра 155 мм гарантированно накрывают зону диаметром 300 м. Благодаря этому, отметили журналисты, данный снаряд "выполняет работу десятков обычных осколочно-фугасных". Таким образом, использование DPICM позволит снизить потребность в боеприпасах и уменьшить количество необходимых выстрелов для выполнения огневой задачи.