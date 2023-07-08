Байден о кассетных боеприпасах для Украины: Очень трудное решение. Думаю, что они им нужны

Он рассказал, что обсуждал этот вопрос с союзниками США, а также с представителями Конгресса.
Как указал CNN, кассетные боеприпасы будут совместимы с американскими 155-миллиметровыми гаубицами, которые Украина получила от США ранее.
По словам Байдена, отправка кассетных боеприпасов в Украину продлится в течение "переходного периода", пока США не нарастят объемы производства 155-мм снарядов.
Байден добавил, что война в Украине – "это война за боеприпасы", а у украинцев "заканчиваются эти боеприпасы", в то же время у США их "не хватает".
"У них либо есть оружие, чтобы… не дать им [россиянам] остановить украинское наступление, либо нет. И я думаю, что оно им нужно", – резюмировал президент США.
Специализированный портал Defence Express объяснял, что DPICM – это артиллерийские снаряды с кассетной боевой частью. Субэлементы такого боеприпаса калибра 155 мм гарантированно накрывают зону диаметром 300 м. Благодаря этому, отметили журналисты, данный снаряд "выполняет работу десятков обычных осколочно-фугасных". Таким образом, использование DPICM позволит снизить потребность в боеприпасах и уменьшить количество необходимых выстрелов для выполнения огневой задачи.
26 июня конгрессмены от Республиканской партии Джо Уилсон и Виктория Спартц, а также от Демократической партии Стив Коэн обратились к президенту США Джо Байдену с призывом начать поставки таких боеприпасов Украине "для использования против российской армии и наемников".
30 июня канал NBC со ссылкой на двух американских высокопоставленных чиновников сообщил, что США склоняются к предоставлению Украине кассетных боеприпасов и могут объявить об этом уже в следующем месяце.
7 июля США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $800 млн, в него вошли боеприпасы 155-мм калибра, в том числе DPICM (кассетные боеприпасы).
США решились включить в помощь кассетные боеприпасы, потому что Украина находится в разгаре своего контрнаступления, заявили в Пентагоне. "Мы хотим убедиться, что у украинцев достаточно артиллерии, чтобы держаться в бою в контексте текущего контрнаступления... дела идут немного медленнее, чем некоторые надеялись", – указал замминистра обороны по политическим вопросам Колин Каль.
Как подчеркнули в Белом доме, одним из условий поставки вооружений Украине в целом является то, что она не будет их использовать не на своей территории.
Конвенция ООН по кассетным боеприпасам, вступившая в силу в 2010 году, запрещает накопление, передачу или использование кассетных бомб, однако страны, владеющие крупнейшими запасами такого вооружения (США, Китай и Россия), документ не подписали. На вооружении США также находятся кассетные боеприпасы, в которых поражающие элементы, в отличие от кассетных бомб, не взрываются и используют для поражения только кинетическую энергию.
Кроме того, международное право запрещает использование кассетных снарядов в густонаселенных районах и против мирных жителей. Россия, как писали СМИ, сбрасывала такие бомбы на города в Сирии, хотя и отрицала их применение. С начала вторжения РФ в Украину зафиксировано использование Россией таких боеприпасов в Харьковской, Николаевской, Днепропетровской и Донецкой областях.