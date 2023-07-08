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Байден о кассетных боеприпасах для Украины: Очень трудное решение. Думаю, что они им нужны

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Отправка кассетных боеприпасов в Украину продлится в течение "переходного периода", отметил Байден
Отправка кассетных боеприпасов в Украину продлится в течение "переходного периода", отметил Байден
Фото: EPA

Решение о передаче Украине кассетных боеприпасов было "очень трудным", но Киев нуждается в боеприпасах в ходе контрнаступления в войне против страны-агрессора РФ. Об этом 7 июля в интервью CNN заявил президент США Джо Байден.

Он рассказал, что обсуждал этот вопрос с союзниками США, а также с представителями Конгресса.

Как указал CNN, кассетные боеприпасы будут совместимы с американскими 155-миллиметровыми гаубицами, которые Украина получила от США ранее.

По словам Байдена, отправка кассетных боеприпасов в Украину продлится в течение "переходного периода", пока США не нарастят объемы производства 155-мм снарядов.

Байден добавил, что война в Украине – "это война за боеприпасы", а у украинцев "заканчиваются эти боеприпасы", в то же время у США их "не хватает".

"У них либо есть оружие, чтобы… не дать им [россиянам] остановить украинское наступление, либо нет. И я думаю, что оно им нужно", – резюмировал президент США.

Специализированный портал Defence Express объяснял, что DPICM – это артиллерийские снаряды с кассетной боевой частью. Субэлементы такого боеприпаса калибра 155 мм гарантированно накрывают зону диаметром 300 м. Благодаря этому, отметили журналисты, данный снаряд "выполняет работу десятков обычных осколочно-фугасных". Таким образом, использование DPICM позволит снизить потребность в боеприпасах и уменьшить количество необходимых выстрелов для выполнения огневой задачи.

Контекст:

26 июня конгрессмены от Республиканской партии Джо Уилсон и Виктория Спартц, а также от Демократической партии Стив Коэн обратились к президенту США Джо Байдену с призывом начать поставки таких боеприпасов Украине "для использования против российской армии и наемников".

30 июня канал NBC со ссылкой на двух американских высокопоставленных чиновников сообщил, что США склоняются к предоставлению Украине кассетных боеприпасов и могут объявить об этом уже в следующем месяце.

7 июля США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $800 млн, в него вошли боеприпасы 155-мм калибра, в том числе DPICM (кассетные боеприпасы).

США решились включить в помощь кассетные боеприпасы, потому что Украина находится в разгаре своего контрнаступления, заявили в Пентагоне. "Мы хотим убедиться, что у украинцев достаточно артиллерии, чтобы держаться в бою в контексте текущего контрнаступления... дела идут немного медленнее, чем некоторые надеялись", – указал замминистра обороны по политическим вопросам Колин Каль.

Как подчеркнули в Белом доме, одним из условий поставки вооружений Украине в целом является то, что она не будет их использовать не на своей территории.

Конвенция ООН по кассетным боеприпасам, вступившая в силу в 2010 году, запрещает накопление, передачу или использование кассетных бомб, однако страны, владеющие крупнейшими запасами такого вооружения (США, Китай и Россия), документ не подписали. На вооружении США также находятся кассетные боеприпасы, в которых поражающие элементы, в отличие от кассетных бомб, не взрываются и используют для поражения только кинетическую энергию.

Кроме того, международное право запрещает использование кассетных снарядов в густонаселенных районах и против мирных жителей. Россия, как писали СМИ, сбрасывала такие бомбы на города в Сирии, хотя и отрицала их применение. С начала вторжения РФ в Украину зафиксировано использование Россией таких боеприпасов в ХарьковскойНиколаевскойДнепропетровской и Донецкой областях.

Теги: США, Украина, Джо Байден, военная помощь, боеприпасы, артиллерия, кассетные бомбы, война России против Украины, президент, интервью
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