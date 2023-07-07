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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США передадут Украине кассетные боеприпасы – Белый дом

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Салливан подчеркнул, что Украина не сможет использовать кассетные боеприпасы на территории страны-агрессора РФ
Салливан подчеркнул, что Украина не сможет использовать кассетные боеприпасы на территории страны-агрессора РФ
Фото: EPA

США передадут Украине кассетные боеприпасы. Об этом 7 июля заявил советник по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме. Брифинг транслируется в YouTube-канале офиса президента США.

Салливан отметил, что министерство обороны США еще сделает официальное заявление по этому поводу.

Он добавил, что кассетные боеприпасы станут "мостом", чтобы избежать периода, когда на фронте не хватает боеприпасов или артиллерии.

Салливан подчеркнул: одним из условий поставки вооружений Украине в целом является то, что она не будет их использовать не на своей территории. 

"Украина не стала бы использовать эти боеприпасы в какой-либо чужой стране. Это их страна, которую они защищают. Это их граждане, которых они защищают, и они мотивированы использовать любую систему вооружений, которая у них есть, таким образом, чтобы свести к минимуму риски для этих граждан", – сказал Салливан.

26 июня двухпартийная группа законодателей Конгресса США написали письмо президенту Джо Байдену с призывам передать Украине кассетные боеприпасы. 

Законодатели считают, что у США около 3 млн таких боеприпасов. 

Специализированный портал Defence Express объяснял, что это артиллерийские снаряды с кассетной боевой частью. Субэлементы такого боеприпаса калибра 155 мм гарантированно накрывают зону диаметром 300 м. Благодаря этому, отметили журналисты, данный снаряд "выполняет работу десятков обычных осколочно-фугасных". Таким образом, использование DPICM позволит снизить потребность в боеприпасах и уменьшить количество необходимых выстрелов для выполнения огневой задачи. 


Контекст:

27 июня Белый дом объявил о 41-м пакете военной помощи для Украины почти на $500 млн.

В общей сложности администрация Байдена выделила более $41,2 млрд на помощь Украине в области безопасности, в частности более $40,5 млрд – с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России, говорится в отчете Пентагона.

Теги: США, Украина, оружие, Белый дом, боеприпасы, Джейк Салливан
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