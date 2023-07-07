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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Будут полезны в любом типе наступательных операций". В Пентагоне объяснили, какие виды кассетных бомб могут дать Украине

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Минобороны США будет тщательно отбирать снаряды с более низким процентом отказов Райдер
Минобороны США будет тщательно отбирать снаряды с более низким процентом отказов – Райдер
Фото: defense.gov

США рассматривают предоставление Украине для защиты от России кассетных боеприпасов с низким коэффициентом неразрывающихся бомб. Об этом спикер минобороны США Патрик Райдер заявил на брифинге 6 июля, текстовую версию опубликовала пресс-служба Пентагона.

По его словам, вопрос передачи усовершенствованных боеприпасов двойного назначения, или DPICM, находится на рассмотрении. И в случае положительного решения Пентагон будет отбирать современные модификации такого оружия.

"У нас есть несколько вариантов DPICM в наших запасах, и те, которые мы рассматриваем, не будут включать старые варианты с коэффициентом отказов, превышающим 2,35%. Мы знаем о сообщениях, полученных несколько десятилетий назад, которые указывают на то, что некоторые 155-мм DPICM имеют более высокий процент отказов, поэтому мы будем тщательно отбирать снаряды с более низким процентом отказов, по которым у нас есть данные", – сказал спикер министерства обороны США.

Он отметил, что DPICM приносят на поле боя противотанковые и противопехотные возможности.

"То есть, по сути, они могут быть заряжены либо форменными зарядами, которые являются бронебойными, либо осколочными боеприпасами, которые являются противопехотными. Таким образом, очевидно, что эта способность будет полезна в любом типе наступательных операций", – добавил Райдер.

О том, что США 7 июля объявят новый пакет военной помощи Украине, куда войдут кассетные снаряды, днем сообщало агентство Reuters.

26 июня конгрессмены от Республиканской партии Джо Уилсон и Виктория Спартц, а также от Демократической партии Стив Коэн обратились к президенту США Джо Байдену с призывом начать поставки Украине "для использования против российской армии и наемников".

30 июня канал NBC со ссылкой на двух американских высокопоставленных чиновников сообщил, что США склоняются к предоставлению Украине кассетных боеприпасов и могут объявить об этом уже в следующем месяце.

Контекст:

По данным специализированного портала Defence Express, что DPICM  это артиллерийские снаряды с кассетной боевой частью. Субэлементы такого боеприпаса калибра 155 мм гарантированно накрывают зону диаметром 300 м. Благодаря этому такой снаряд "выполняет работу десятков обычных осколочно-фугасных", использование DPICM позволяет снизить расход боекомплекта.

Конвенция ООН по кассетным боеприпасам, вступившая в силу в 2010 году, запрещает накопление, передачу или использование кассетных бомб, однако страны, владеющие крупнейшими запасами такого вооружения (США, Китай и Россия), документ не подписали. На вооружении США также находятся кассетные боеприпасы, в которых поражающие элементы, в отличие от кассетных бомб, не взрываются и используют для поражения только кинетическую энергию.

Кроме того, международное право запрещает использование кассетных снарядов в густонаселенных районах и против мирных жителей. Россия, как писали СМИ, сбрасывала такие бомбы на города в Сирии, хотя и отрицала их применение. С начала вторжения РФ в Украину зафиксировано использование Россией таких боеприпасов в ХарьковскойНиколаевскойДнепропетровской и Донецкой областях.

Теги: Пентагон, военная помощь, кассетные бомбы, война России против Украины, Пэт Райдер
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