"Будут полезны в любом типе наступательных операций". В Пентагоне объяснили, какие виды кассетных бомб могут дать Украине

По его словам, вопрос передачи усовершенствованных боеприпасов двойного назначения, или DPICM, находится на рассмотрении. И в случае положительного решения Пентагон будет отбирать современные модификации такого оружия.

"У нас есть несколько вариантов DPICM в наших запасах, и те, которые мы рассматриваем, не будут включать старые варианты с коэффициентом отказов, превышающим 2,35%. Мы знаем о сообщениях, полученных несколько десятилетий назад, которые указывают на то, что некоторые 155-мм DPICM имеют более высокий процент отказов, поэтому мы будем тщательно отбирать снаряды с более низким процентом отказов, по которым у нас есть данные", – сказал спикер министерства обороны США.

Он отметил, что DPICM приносят на поле боя противотанковые и противопехотные возможности.

"То есть, по сути, они могут быть заряжены либо форменными зарядами, которые являются бронебойными, либо осколочными боеприпасами, которые являются противопехотными. Таким образом, очевидно, что эта способность будет полезна в любом типе наступательных операций", – добавил Райдер.

О том, что США 7 июля объявят новый пакет военной помощи Украине, куда войдут кассетные снаряды, днем сообщало агентство Reuters.

26 июня конгрессмены от Республиканской партии Джо Уилсон и Виктория Спартц, а также от Демократической партии Стив Коэн обратились к президенту США Джо Байдену с призывом начать поставки Украине "для использования против российской армии и наемников".

30 июня канал NBC со ссылкой на двух американских высокопоставленных чиновников сообщил, что США склоняются к предоставлению Украине кассетных боеприпасов и могут объявить об этом уже в следующем месяце.