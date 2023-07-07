"Будут полезны в любом типе наступательных операций". В Пентагоне объяснили, какие виды кассетных бомб могут дать Украине

По его словам, вопрос передачи усовершенствованных боеприпасов двойного назначения, или DPICM, находится на рассмотрении. И в случае положительного решения Пентагон будет отбирать современные модификации такого оружия.
"У нас есть несколько вариантов DPICM в наших запасах, и те, которые мы рассматриваем, не будут включать старые варианты с коэффициентом отказов, превышающим 2,35%. Мы знаем о сообщениях, полученных несколько десятилетий назад, которые указывают на то, что некоторые 155-мм DPICM имеют более высокий процент отказов, поэтому мы будем тщательно отбирать снаряды с более низким процентом отказов, по которым у нас есть данные", – сказал спикер министерства обороны США.
Он отметил, что DPICM приносят на поле боя противотанковые и противопехотные возможности.
"То есть, по сути, они могут быть заряжены либо форменными зарядами, которые являются бронебойными, либо осколочными боеприпасами, которые являются противопехотными. Таким образом, очевидно, что эта способность будет полезна в любом типе наступательных операций", – добавил Райдер.
О том, что США 7 июля объявят новый пакет военной помощи Украине, куда войдут кассетные снаряды, днем сообщало агентство Reuters.
26 июня конгрессмены от Республиканской партии Джо Уилсон и Виктория Спартц, а также от Демократической партии Стив Коэн обратились к президенту США Джо Байдену с призывом начать поставки Украине "для использования против российской армии и наемников".
30 июня канал NBC со ссылкой на двух американских высокопоставленных чиновников сообщил, что США склоняются к предоставлению Украине кассетных боеприпасов и могут объявить об этом уже в следующем месяце.
По данным специализированного портала Defence Express, что DPICM – это артиллерийские снаряды с кассетной боевой частью. Субэлементы такого боеприпаса калибра 155 мм гарантированно накрывают зону диаметром 300 м. Благодаря этому такой снаряд "выполняет работу десятков обычных осколочно-фугасных", использование DPICM позволяет снизить расход боекомплекта.
Конвенция ООН по кассетным боеприпасам, вступившая в силу в 2010 году, запрещает накопление, передачу или использование кассетных бомб, однако страны, владеющие крупнейшими запасами такого вооружения (США, Китай и Россия), документ не подписали. На вооружении США также находятся кассетные боеприпасы, в которых поражающие элементы, в отличие от кассетных бомб, не взрываются и используют для поражения только кинетическую энергию.
Кроме того, международное право запрещает использование кассетных снарядов в густонаселенных районах и против мирных жителей. Россия, как писали СМИ, сбрасывала такие бомбы на города в Сирии, хотя и отрицала их применение. С начала вторжения РФ в Украину зафиксировано использование Россией таких боеприпасов в Харьковской, Николаевской, Днепропетровской и Донецкой областях.